Cote d'Ivoire: Coopération le pays - Unfpa - Le gouvernement salue les progrès accomplis

L'Etat encourage les initiatives visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables. C'est dans cet objectif que le directeur de cabinet de la ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, Yéo Nahoua, a présidé le 2 octobre 2024, à Abidjan, l'atelier de « revue semestrielle des Plans de travail annuels au titre de l'année 2024 du 8e Programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) ».

Une occasion pour le directeur de cabinet de saluer les progrès accomplis au cours du premier semestre de 2024. Parmi ces avancées, l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive pour les femmes et les adolescents. Plus de 200 structures de santé ont reçu des ventouses obstétricales et des équipements pour la gestion des hémorragies post-partum et de la détresse respiratoire du nouveau-né.

Le directeur de cabinet s'est aussi félicité du renforcement des capacités des jeunes à travers des programmes de formation et d'autonomisation. Il y a eu l'octroi de service de soins de santé reproductive à 76 457 personnes dont 62 223 adolescents et jeunes. En outre, 110 562 femmes et 73 491 hommes ont été sensibilisés dans le cadre de lutte contre les Violences basées sur le genre (Vbg).

Pour lui, ces résultats sont le fruit des efforts conjoints des équipes et de la mobilisation de ressources considérables. « Cependant, il est essentiel de reconnaître que des défis persistent dans la mise en oeuvre intégrale des différents Plans de travail planifiés au titre de cette année 2024 », a-t-il déclaré.

Ainsi, cette revue semestrielle 2024 est une étape essentielle dans la mise en oeuvre du 8e Programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Unfpa. Elle constitue donc une opportunité pour les parties prenantes d'envisager des approches nouvelles et innovantes pour plus d'efficacité et d'efficience dans la conduite des activités.

A en croire le représentant de la ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, cet événement marque une étape clé dans le partenariat stratégique en matière de développement et reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir des initiatives visant à améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables. Notamment les jeunes et les femmes.

Au nom du gouvernement, il a salué l'Unfpa pour son appui en faveur de l'amélioration du bien-être des populations.

A son tour, Mohamed Ahmed Abd, Représentant résident adjoint de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, a réitéré l'engagement de son institution à poursuivre ses actions pour l'accélération de la mise en oeuvre des Pta 2024 en vue de l'atteinte des résultats. La revue semestrielle des Plans de travail annuels (Pta) 2024 a été organisée par l'Office national de la population (Onp) dont le directeur général est Dr Hinin Moustapha, en collaboration avec l'Unfpa.