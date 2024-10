Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Près de 40 jeunes seront formés en électricité dans le Kouilou

Le lancement officiel du Projet de formation professionnelle Precika, destiné aux jeunes déscolarisés et vulnérables du département du Kouilou, a eu lieu le 3 octobre à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, en présence de Jean Blaise Dello, maire de la communauté urbaine de Hinda dans le département du Kouilou.

Le projet Precika porté par le Groupement des électriciens du Congo (GEC), qui bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade de France au Congo, est une initiative unique en son genre. Il a pour but de favoriser l'employabilité dans le secteur de l'électricité bâtiment et des énergies renouvelables, notamment le solaire, de 40 jeunes vulnérables du Kouilou dont 11 jeunes filles.

« Le projet appuyé par les électriciens crée l'insertion au Kouilou » a pour objectif général la création d'emplois durables et l'autonomisation communautaire dans un élan de transition sociale en environnemental liée à l'énergie rurale. Il répond aux besoins liés à la: formation, insertion professionnelle et création d'emplois, réduction de l'exode rural et de la pression de la main-d'œuvre importée sur le capital humain local, structuration et dynamisation du réseau d'artisans d'électriciens en République du Congo », a dit Honoré Mbambi Moukolo, chef de projet GEC/Precika.

Et d'ajouter que ce projet durera 18 mois dont 14 mois de formation professionnelle grâce à l'appui de l'ambassade de France au Congo dans le cadre du dispositif Kotonga. Sa zone de couverture est l'axe Hinda-Mvouti et l'axe Loango-Madingo-Kayes. Son coût global est de 27 897 500 FCFA dont 25 103 500 FCFA subventionnés par l'ambassade de France.

Le projet va également offrir un ensemble de formations sur le leadership, la gouvernance et la dynamique associative aux jeunes afin de mettre en place et de gérer une association des artisans électriciens du Congo au Kouilou. Il va aussi former les jeunes à l'entrepreneuriat et les appuyer à la création de leurs propres entreprises dans le secteur de l'électricité au Kouilou.

Autant d'opportunités et d'avantages offerts aux jeunes, se sont réjouis Edith Makanga et Séraphin Lomba, respectivement directrice départementale de la Jeunesse au Kouilou et directeur départemental de la Formation qualifiante et de l'Emploi au Kouilou. Après avoir remercié les initiateurs du projet et ceux qui participent à sa mise en oeuvre, ils ont demandé aux jeunes d'être assidus aux formations qui leur sont données gratuitement et qui feront d'eux des personnes autonomes demain. «Le savoir est un trésor inestimable.

Chaque effort engagé aujourd'hui portera des fruits demain. Ce jour, nous ouvrons une nouvelle page sur la formation continue et qualifiante. Votre réussite va susciter de nouvelles vocations et attirer un engouement aux jeunes déscolarisés qui peuplent les quartiers. Je suis convaincu qu'au terme de votre formation, la moisson sera à la hauteur de nos attentes », a dit le maire de la communauté urbaine de Hinda.

Plusieurs activités ont déjà été réalisées depuis le début du projet. Ce sont, entre autres, la campagne de sensibilisation et de mobilisation des jeunes à Hinda, Loango et Madingo-Kayes, l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire pour la sélection des formateurs endogènes, la formation technique des jeunes en électricité bâtiment et en énergie solaire, l'organisation de la première réunion du comité de pilotage du projet...

Les apprenants Claude Pouandy de Loango et Loemba Batchi de Madingo-Kayes ont devant l'assistance témoigné sur les précieux enseignements reçus depuis le début des formations avant de remercier les initiateurs du projet qui ont également à titre symbolique remis des kits de travail (tenues de travail, pinces, multimètres, tournevis, chaussures de sécurité...) à deux apprenants.

Signalons que le GEC est une structure d'auto-organisation des artisans électriciens et électroniciens à but non lucratif. Il a été créé dans le cadre du Projet de Promotion de l'artisanat et de la petite entreprise, mis en oeuvre par le service technique de la coopération allemande (GTZ) de 1995 à 2001. Après plusieurs années de léthargie et de fonctionnement en informel, le GEC s'est remis en cause et a engagé les démarches réglementaires pour sa formalisation officielle intervenue le 15 mai 2018 au ministère de l'Intérieur. Il compte à ce jour 33 artisans électriciens et électrotechniciens membres actifs.