Congo-Brazzaville: Rentrée 2024-2025 - Des fournitures scolaires et tables-bancs pour les élèves de Kindamba

Le député de la circonscription électorale unique de Kindamba, dans le département du Pool, Isidore Mvouba, a offert le 1er octobre, par l'intermédiaire de son suppléant, des kits scolaires aux élèves du primaire, collège et lycée, ainsi que des tables-bancs aux différentes écoles.

Composé de plusieurs cartons de cahiers, bics, crayons, gommes, ardoises et règles, ce don de fournitures scolaires a été destiné à plus de 5385 élèves tant du public que du privé du district de Kindamba. Conduisant la délégation, le suppléant Martin Ngouyou a rappelé le bienfondé de ce don.« Le président Isidore Mvouba fait de l'éducation des enfants de Kindamba sa préoccupation primordiale.

Ce don en est une parfaite illustration. Aujourd'hui notre député fait encore un don de kits scolaires et des tables-bancs, ce n'est pas le premier du genre, il en a déjà fait plusieurs autres dont l'opération tables-bancs qui a inondé tous les établissements scolaires du primaire au collège en passant par le CEMA-CTA et le lycée. Sachez que le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre député, à vos parents, enseignants et autorités locales, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année », a-t-il déclaré, espérant que les bénéficiaires feront bon usage de ces kits scolaires reçus.

Réceptionnant symboliquement ces fournitures scolaires, l'inspecteur, chef de la circonscription scolaire de Kindamba, Jacques Bikoumou, s'est félicité de ce énième geste du président de l'Assemblée nationale. Selon lui, les 500 tables bancs viennent compléter les 2000 reçus il y a quelques années et seront distribués dans les écoles qui en ont besoin « Il n'y aura plus de problème de déficit en tables-bancs dans les écoles de la circonscription, tous les élèves sont assis, surtout avec ce que nous allons ajouter. Une partie sera acheminée dans les écoles de Ngoungou, Massamba-François, Tsiémo et de Loufouri, parce qu'il y a des tables-bancs qui en manquaient », a-t-il expliqué.

Quant aux kits scolaires, il a promis une distribution scientifique d'autant plus que le député en a donné pour tous les élèves du secteur public et du secteur privé. S'exprimant au nom des bénéficiaires, l'élève Gidelvie Louzolo a remercié le président de l'Assemblée nationale, également député de Kindamba, d'avoir pensé à eux en leur remettant ces kits scolaires. Même son de cloche du côté des parents d'élèves.

« Nous remercions le président de l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut penser à sa localité. Je suis très content de ce geste. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens, mais ces kits vont les aider. Nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne continuité dans ses fonctions », s'est réjoui Florent Kouloungou.

De leur côté, les autorités locales n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du donateur. « Nous pouvons maintenant dire qu'il n'y a plus de raison pour rester à la maison. Tout est là : les tables-bancs, les cahiers, les bics, les crayons, les gommes. Je crois qu'à partir de demain, tout le monde sera dans les salles de classe. Nous voulons vraiment remercier le président de l'Assemblée nationale pour ce don et le chef de l'Etat qui permet que la paix demeure afin que les élèves continuent de suivre leurs études dans la quiétude », a salué la sous-préfète du district de Kindamba, Vinny Madah Nkenkela.

L'administrateur-maire de Kindamba, Bienvenu Balossa, pense que le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas à son premier geste, ne voulait pas déroger à la règle en cette année scolaire 2024-2025. « Il a aidé les parents et les enfants parce que tous ces jeunes sont des futurs cadres. Nous sommes passés par là et c'est leur tour. J'apprécie à juste raison ce geste du député de Kindamba qui a, d'ailleurs, emboîté le pas au président de la République qui a décrété 2024, année de la jeunesse. »