Congo-Brazzaville: Remous sociaux

La situation économique et financière actuelle est préoccupante au point d'affecter, depuis quelque temps, des administrations, entités publiques et paraétatiques, voire privées. Des arriérés de salaires et indemnités sont à l'origine des remous sociaux avec à la clé des avis et déclenchements de mouvements de grève observés çà et là.

A la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité qui invitent le gouvernement à tout mettre en oeuvre afin de trouver des solutions idoines. Une généralisation de la situation ne sera pas sans conséquences dans les secteurs sensibles comme celui de l'éducation et de la santé où l'arrêt des activités aura forcément un impact négatif sur la population.

S'agissant de l'administration publique proprement dite, la non-résolution du problème conduira droit à un fonctionnement au ralenti des institutions de la République et autres démembrements du service public où les cadres et agents accusent des arriérés de salaires, émoluments et primes. A l'heure de la rentrée scolaire et à l'orée du Nouvel An, périodes de dépenses pour beaucoup de familles, il est plus qu'urgent de s'employer à préserver le climat social.