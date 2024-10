Sénégal: Le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diongue porté à la tête du Fonds de réponse aux pertes et dommages

Dakar — Le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diongue a été désigné directeur exécutif du Fonds de réponse aux pertes et dommages mis en place lors de la 28e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Dubaï, aux Emirats arabes unis, a-t-on appris de source officielle.

M. Diongue qui détient également la nationalité américaine a été désigné par le Conseil d'administration du Fonds de réponse aux pertes et dommages pour un mandat de quatre ans qui débute le 1er novembre 2024, lit-on sur le site officiel de la CCNUCC.

Parlant couramment l'anglais, le français et le mandarin, il a été sélectionné, à l'issue d'un processus de recrutement ouvert, transparent et fondé sur le mérite, mené par le Conseil d'administration du Fonds.

Il assurera ainsi le leadership stratégique et la supervision du Secrétariat du Fonds et aidera le Conseil d'administration à remplir le mandat du Fonds, qui consiste à apporter un soutien financier aux pays vulnérables les plus durement touchés par les effets du changement climatique.

Selon plusieurs observateurs, sa nomination constitue "une étape clé vers la réponse aux pertes et dommages en apportant un financement à des millions de personnes dans les pays en développement qui sont en première ligne du changement climatique".

Diongue possède plus de trois décennies d'expérience internationale dans les domaines du changement climatique, de la finance et du développement.

Se réjouissant de sa nomination, il s'est dit honoré "d'assumer ce rôle à un moment aussi crucial où la crise climatique s'avère être une menace existentielle pour les vies et les moyens de subsistance, en particulier pour les communautés les plus vulnérables des pays en développement".

"Je me réjouis de travailler avec le Conseil d'administration, nos partenaires et les parties prenantes pour apporter un soutien crucial aux pays en développement à faible revenu les plus touchés par le changement climatique", a-t-il déclaré.

Il a assuré en outre que le Fonds de réponse aux pertes et dommages fera une "différence significative" pour les personnes touchées de manière disproportionnée, et j'assume cette responsabilité avec humilité et un engagement total à servir.

M. Diongue est actuellement Représentant spécial du président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il était auparavant secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur général de l'Agence spécialisée de l'Union africaine, le Groupe de la Capacité africaine de gestion des risques (ARC), où il était chargé de façonner, de définir et d'exécuter la vision stratégique de l'institution.

Il a occupé au Sénégal, les fonctions de ministre et conseiller spécial du président de la République du Sénégal, de directeur général de la coopération internationale du Sénégal et secrétaire permanent de l'énergie du Sénégal, responsable du département Afrique de l'IFC.

Il fut également coordinateur régional du dispositif de conseil en infrastructures publiques et privées à la Banque mondiale.