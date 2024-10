Sénégal: Matam - Malick Ndiaye annonce l'accélération des travaux de la route du Dandé Mayo

Thiemping — Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), Malick Ndiaye, a annoncé, jeudi à Thiemping, dans la région de Matam (nord), l'accélération des travaux de la route du Dandé nord et sud, ainsi que des dix ponts.

"Il y avait des contraintes financières, mais actuellement l'essentiel a été fait. Des entreprises ont été payées, d'autres ont pu bénéficier de solutions bancaires. Il ne reste que quelques problèmes environnementaux, qui sont pratiquement réglés. Je peux vous assurer que les travaux seront accélérés", a-t-il dit.

En plus de cette route, les travaux des dix ponts seront également accélérés, a ajouté Malick Ndiaye, précisant qu'il s'agit pour le gouvernement "d'apporter des solutions durables et structurelles".

Le ministre a visité une base des employés de la CSE, l'entreprise chargée des travaux de la route du Dandé Mayo Sud, à Thiemping, un village de la commune de Ouro Sidy, dans le département de Kanel.

Auparavant, il a visité des infrastructures routières et deux sites de recasement des sinistrés du débordement du fleuve Sénégal, à Thiama et Nioki, deux villages de la commune de Nabadji Civol, dans le département de Matam.

Il a signalé que les ponts seront construits de manière à ce que ces infrastructures routières comportent deux fois deux voies. "Avec toutes ces infrastructures, le Dandé Mayo ne sera plus une zone enclavée", a soutenu le ministre.

Son homologue de la Santé et de l'Action sociale et celui en charge de la Famille et des Solidarités ont profité de cette visite pour remettre des vivres et des médicaments aux personnes impactées par la montée des eaux du fleuve Sénégal.

Alioune Badara Dione, le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale solidaire, ainsi que les autorités administratives et des élus locaux des départements de Matam et de Kanel ont pris part à cette visite.