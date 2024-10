Afrique de l'Ouest: L'intelligence artificielle au menu de la 9ème réunion du conseil exécutif de la FAAPA

Dakar — La 9ème réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), a été ouverte ce jeudi, à Abidjan, sur le thème. "Les agences de presse africaines: Quelles stratégies face à l'intelligence artificielle ?", a appris l'APS de la structure.

"Ce panel, qui sera coanimé par d'éminents experts et journalistes professionnels, permettra de mettre en lumière les nouveaux défis technologiques auxquels les agences de presse doivent faire face, notamment, avec l'émergence et l'évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur médiatique", a expliqué Fouad ARIF, le président de la FAAPA.

Prononçant son discours inaugural, il a souligné que l'IA représente aujourd'hui à la fois "une opportunité et un défi, exigeant une adaptation rapide des agences de presse pour rester pertinentes et compétitives".

Selon Fouad ARIF, cette rencontre d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, "carrefour des rencontres africaines et internationales", constitue, sans aucun doute, "une étape importante pour le renforcement des relations professionnelles entre les agences de presse africaines dans le cadre de la coopération sud-sud, axe stratégique central pour les médias africains".

"Elle revêt également une importance indéniable pour évaluer les réalisations de notre groupement professionnel et entamer de nouvelles actions visant l'instauration de partenariats stratégiques en vue de faire face ensemble aux défis posés par les nouvelles technologies, et la prolifération des fake news", a-t-il avancé.

%

Fort de ce constat, il est d'avis que cette coopération sud-sud, "soutenue par une vision partagée et des actions concertées, est indispensable pour assurer le développement harmonieux et durable des agences de presse africaines et contribuer à la souveraineté médiatique du continent à l'ère de la révolution digitale et de l'IA".

A ce propos, Fouad ARIF a rappelé que depuis sa création en 2014 à Casablanca, la FAAPA qui célèbre cette année son dixième anniversaire, s'est engagée à établir un partenariat stratégique entre les agences de presse africaines.

Aujourd'hui, dit-il, cette organisation "aspire à devenir non seulement un leader mais aussi un catalyseur de l'information en Afrique, en offrant une richesse de contenus multimédias et un flux d'informations authentiques et diversifiées".

Dans ce sillage, le président de la FAAPA a appelé les agences de presse africaines à "jouer pleinement leur rôle et à préconiser de nouvelles approches pour accompagner l'évolution rapide des nouvelles technologies et devenir de plus en plus compétitives, en termes de performance et de choix stratégiques".

A cet effet, il a mis l'accent sur "la formation continue, le renforcement des compétences et l'innovation".

Selon lui, "une importance fondamentale" doit être accordée à "l'échange des expériences et au partage du savoir-faire afin de consolider la mise à niveau et le développement de nos agences".

Le tout, en veillant au "respect des principes de l'éthique professionnelle et de la déontologie journalistique qui consacrent l'engagement des agences de presse à servir l'intérêt général, en fournissant avec célérité des informations fiables, honnêtes, diversifiées et plurielles", a-t-il précisé.