Afrique: Cobalt - La RDC, plus grande productrice au monde, déplore des mesures américaines sur ce minerai

Le département du Travail des États-Unis a ajouté le cobalt extrait en RDC à sa liste des biens produits par le travail forcé et le travail des enfants. À Kinshasa, on craint que cette décision puisse avoir des répercussions économiques importantes pour le pays, qui est le plus grand producteur de cobalt au monde, un matériau clé dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques et d'autres produits technologiques. D'ailleurs, les produits l'utilisant sont également considérés comme étant « à risque » de travail forcé et de travail des enfants.

Du côté américain, on précise que cette mesure vise principalement à sensibiliser les entreprises sur les risques liés à l'exploitation de ce minerai, mais que la mesure ne débouchera pas nécessairement sur un blocage systématique des marchandises aux frontières des États-Unis ou de l'Union européenne.

Toutefois, pour l'organisation Cobalt Institute, il est probable qu'avec cette nouvelle classification, le cobalt et les produits dérivés fassent l'objet d'un contrôle plus rigoureux de la part des autorités et entreprises américaines et européennes, en raison des restrictions sur les importations liées au travail forcé.

Kinshasa met en avant des réformes en cours

De leur côté, les autorités congolaises appellent les États-Unis à adopter une approche plus équilibrée, afin de ne pas compromettre l'accès des entreprises travaillant au Congo aux marchés internationaux. Elles rappellent qu'environ 73 % de la production mondiale de cobalt vient de RDC.

Kinshasa met également en avant des réformes en cours, comme la mise en place de l'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ainsi que d'autres initiatives qui visent à mieux encadrer l'exploitation et le commerce des minerais stratégiques.

Certains membres du gouvernement congolais estiment que le pays est pris dans le conflit économique entre Pékin et Washington. En 2023, la Chine a importé pour près de 19 milliards de dollars de produits miniers de la RDC, et la quasi-totalité des exportations congolaises de cuivre et de cobalt sont destinées à la Chine.