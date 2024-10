Ile Maurice: Nouvelle audience reportée - Le procès d'Adrien Duval renvoyé au 21 janvier 2025

Le procès intenté contre le Speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, pour avoir refusé de se soumettre à un alcootest et de fournir des échantillons de sang et d'urine suite à un accident de la route survenu à Ebène en septembre 2022, devait être entendu hier devant le tribunal de Rose-Hill. L'affaire avait été initialement renvoyée au 3 octobre 2024, à la suite d'une demande formulée le 21 août par son avocat, Me Jacques Panglose, pour des raisons d'indisponibilité.

Cependant, l'audience d'hier n'a pas pu se tenir à nouveau, car la date ne convenait pas aux avocats, déjà engagés dans d'autres dossiers. Ces derniers ont donc sollicité un nouveau renvoi. Fait notable, cette demande a été faite sans audience formelle, ce qui a permis à Adrien Duval de ne pas se présenter en cour. Les avocats avaient anticipé en écrivant à l'avance au tribunal pour demander ce renvoi. Finalement, le procès a été renvoyé au 21 janvier 2025.

Le Speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, fait face à quatre accusations liées à l'accident survenu à Ebène. En plus de son refus de se soumettre à un alcootest et à un test urinaire, il est accusé d'avoir causé des «involuntary wounds and blows by imprudence» à la conductrice de l'autre véhicule, d'avoir refusé de fournir un «specimen of breath», et d'avoir conduit avec une concentration d'alcool dans le sang supérieure au taux autorisé.

Cependant, Adrien Duval exprime des doutes quant à la possibilité d'obtenir un procès équitable. Il souligne qu'une dizaine de documents cruciaux, dont le plan de l'accident et les photographies prises sur les lieux, ne lui ont toujours pas été communiqués par la Poursuite. Face à cette situation, Me Jacques Panglose avait introduit une requête pour l'arrêt du procès, invoquant le droit de son client à une défense pleine et entière. Les débats autour de cette motion étaient censés se tenir lors de l'audience d'hier.