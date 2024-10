Ile Maurice: Patrick Assirvaden accuse l'État d'avoir mis le CEB en péril

En charge du dossier énergie, le député du Parti travailliste, Patrick Assirvaden, a vivement critiqué le ministre de l'Énergie, Joe Lesjongard, ainsi que le gouvernement de Pravind Jugnauth, les accusant d'avoir «fini le CEB complètement» et de mener l'institution vers la banqueroute. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Port-Louis, Assirvaden a souligné que le déficit accumulé du groupe Central Electricity Board (CEB) s'élève à plus de Rs 4,9 milliards et a averti que cette situation pourrait engendrer le chaos général dans le pays à l'avenir.

Il a rappelé que le CEB jouait un rôle crucial en tant que facilitateur de l'économie et a affirmé qu'il n'y aurait aucune activité économique sans le soutien de cette institution.

Revenant sur le déficit de Rs 4,9 milliards, Patrick Assirvaden a souligné que le CEB doit débourser chaque année Rs 8,1 milliards pour l'achat d'huile lourde, d'huile et de pièces de rechange pour les moteurs, ainsi que Rs 8,2 milliards pour l'achat de charbon, de bagasse ou d'énergie éolienne. À cela s'ajoutent environ Rs 3,2 milliards pour les salaires et les pensions des employés. Or, a-t-il soutenu, le CEB ne dispose plus d'un sou en caisse et doit donc recourir à des emprunts pour faire face à ces charges.

Selon le député de l'opposition, de nombreux cadres du CEB lui auraient fait savoir que Joe Lesjongard serait, depuis cinq ans, le pire ministre de l'Énergie, le qualifiant de «minis zero mega watt». Patrick Assirvaden a également évoqué le démantèlement de trois filiales du CEB, à savoir CEB Green, CEB Fibernet et CEB Facilities, une opération qui a coûté Rs 1,2 milliard. De plus, il a fait référence à une fraude de Rs 12 millions, où le CEB avait versé cette somme à une société se faisant passer pour Hyundai Global Service Europe, une affaire que Patrick Assirvaden avait d'ailleurs déjà soulevée au Parlement il y a quelques mois.

%

L'affaire de Corexsolar a également été au coeur des préoccupations de Patrick Assirvaden. Il a assuré que tout serait tiré au clair une fois que l'Alliance du changement accèderait au pouvoir. Lors de sa rencontre avec la presse, le député rouge n'a pas épargné Rajden Chowdharry, le directeur général du CEB, en se penchant sur les privilèges dont il bénéficiait, notamment une Porsche Cayenne achetée hors taxes.

L'élu de l'opposition, Patrick Assirvaden, a également taclé la Central Water Authority en soulignant que la promesse électorale de fournir de l'eau 24/7 figurait parmi les «plus grandes escroqueries de ce gouvernement». Il a évoqué le rôle de Geanchand Dewdanee, qui a été chargé de placer des tuyaux. Selon Assirvaden, un budget supplémentaire de Rs 438 millions serait nécessaire pour ce projet.