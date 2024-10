Angola: Plus de six tonnes de miel prêtes à être récoltées à Huambo

Huambo — Plus de six tonnes de miel produites par six coopératives et autres apiculteurs individuels répartis dans 1.800 ruches sont prêtes à être récoltées, entre octobre et décembre de cette année, dans la province de Huambo, a appris l'Angop.

L'information a été fournie jeudi par le chef de la section des services techniques et d'inspection de l'Institut de développement forestier (IDF) de la province de Huambo, Admilthon Félix Caetano, précisant qu'il s'agit de la deuxième phase de la récolte du miel dans la région.

Il a déclaré qu'il s'agissait de chiffres attendus et encourageants, résultant de la bonne floraison et de la réduction des incendies anarchiques de la part des agriculteurs et des apiculteurs, qui ont commencé à prendre conscience des dégâts causés par l'incendie des cultures.

Il a fait savoir que dans la première phase de production (de février à juin), au moins trois tonnes de miel avaient été récoltées entre juillet et août.

Il a précisé que le miel produit dans la province de Huambo est vendu dans des entreprises spécialisées dans la transformation et le conditionnement de ce produit, en plus des différents marchés informels du pays, en mettant l'accent sur la capitale, Luanda.

Admilthon Félix Caetano a souligné qu'avec l'encouragement de Tsahal et du programme de lutte contre la pauvreté de l'Exécutif angolais, à travers la formation et la distribution de kits de ruches, les 11 municipalités de la province de Huambo produisent déjà du miel sans utiliser le feu.

Il a rapporté qu'en 2024, Tsahal a enregistré une récolte de cinq tonnes de miel au cours de la deuxième phase.