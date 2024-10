Angola: La vice-présidente appelle la société à se prévenir du cancer du sein

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a appelé mercredi la société à se prévenir du cancer du sein.

A l'occasion du « Octobre Rose », une campagne symbolisant la lutte contre le cancer du sein, qui se déroule cette année sous le slogan « Prévenir, c'est gagner - Touche, soigne, prévient», la vice-présidente de la République a dédié une partie de son agenda pour l'apposition du ruban rose, symbole de l'initiative visant à sensibiliser la société à la prévention et au diagnostic précoce de la maladie.

La veille, à l'occasion de cette journée, Esperança da Costa a envoyé un message à ses employés de bureau dans lequel elle appelait à ce qu'Octobre Rose soit « un véritable rappel de la nécessité de prendre soin de la santé personnelle et de celle de ceux que nous aimons ».

Dans le message, la vice-présidente de la République affirme que, bien que l'auto-examen soit fondamental, cette technique n'est pas suffisante pour la détection précoce de la maladie, et ne remplace donc pas la mammographie, à un moment où le diagnostic précoce continue d'être la clé pour augmenter les chances de guérison.

La vice-présidente lance le défi de renforcer l'appel, la sensibilisation et l'encouragement à la réalisation d'examens périodiques et d'auto-examens, en vue de promouvoir la santé des femmes, d'éliminer l'impact des tabous, et ainsi de contribuer à la démystification du sujet et de fournir le soutien nécessaire à toutes celles qui mènent la dure bataille contre le cancer du sein.

La campagne, qui se poursuivra jusqu'au 31 octobre, vise à renforcer les niveaux de sensibilisation et à mobiliser non seulement les employées du bureau de la vice-présidente, mais aussi les femmes d'Angola, d'Afrique et du monde, en démontrant l'importance de prendre soin de la santé et du diagnostic précoce du cancer du sein.