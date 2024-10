Angola: Le Président de la République informé du projet Dubaï Investments Park du pays

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reçu jeudi, à Luanda, des informations sur la construction du Dubaï Investment Park en Angola, un investissement en cours dans la zone de Barra do Dande, province de Bengo.

L'information a été fournie par le vice-président de Dubai Investment, Khalid Kalbam, reçu par le Président de la République.

A la fin de la réunion, Khalid Kalbam a déclaré à la presse que le projet, initialement doté d'un financement d'un milliard de dollars, comprend dans la première phase des infrastructures de soutien logistique, de fabrication, une zone résidentielle, des hôtels et des terrains de golf.

« Les travaux avancent très bien. Nous pensons que ce projet sera couronné de succès, car il sera une émulation de ce que nous avons déjà fait à Dubaï », a déclaré Khalid Kalbam.

Il a souligné que le Parc d'investissement de Dubaï, en Angola, sera accessible aux investisseurs, de manière à attirer des investissements privés vers le pays et à contribuer au développement du peuple angolais et à la création de davantage d'emplois et d'entreprises.

"C'est un projet très important. C'est pourquoi nous avons déjà créé une entreprise en Angola, qui fonctionne déjà dans le but d'attirer plus d'investisseurs pour que les affaires puissent prospérer", a-t-il souligné.

%

Dubaï Investments est l'une des principales sociétés d'investissement aux Émirats arabes unis, fondée en 1995.

La société se distingue par son modèle diversifié, opérant dans des secteurs tels que l'immobilier, l'industrie, la finance, la santé et l'éducation.

Cotée à la Bourse de Dubaï depuis 2000, elle dispose d'actifs évalués à 5,9 milliards de dollars et emploie plus de 3 500 personnes.

La stratégie de la société est axée sur la diversification, avec des participations dans plus de 50 filiales à travers le monde, notamment des projets immobiliers tels que Dubaï Investments Park, et des sociétés leaders dans des secteurs tels que ceux des matériaux de construction et de la santé.

Dubaï Investments est connu pour promouvoir la croissance durable et l'innovation dans ses affaires, contribuant ainsi à la diversification de l'économie des Émirats arabes unis, en mettant l'accent sur les secteurs non pétroliers.