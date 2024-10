Congo-Kinshasa: Un nouveau naufrage tragique sur le lac Kivu

Dans l'Est de la République démocratique du Congo, un bateau qui transportait des marchandises et des centaines de passagers a fait naufrage, jeudi 3 octobre, sur le lac Kivu. Une grande confusion règne encore au niveau des bilans : il y a au moins 28 morts selon le gouverneur de la province du Nord-kivu, 78 selon celui de la province du Sud-Kivu. Mais probablement encore plus puisque les recherches se poursuivaient hier soir pour retrouver des disparus. Près de 300 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation.

Mains sur la tête, assis par terre, les rescapés du naufrage sont encore sous le choc. Le bateau Merveille de Dieu s'est retourné à moins d'un kilomètre du marché de Kituku, comme le témoignent ces deux passagers : « Nous étions nombreux, certainement plus de 200 personnes. Le bateau a chaviré à cause de la tempête ». Pour cet autre, « nous approchions du marché de Kituku et bateau a coulé. Après, celui qui sait nager s'est sauvé et celui qui ne sait pas est resté dans le bateau. »

« Je n'ai même pas encore vu un corps »

Neema Kazibaziba, ressortissante de Minova, d'où est parti le bateau, n'a pas retrouvé ses proches après le naufrage : « Ma belle-soeur vient de mourir, l'enfant de ma soeur aussi, mes proches, dont mes tantes viennent de mourir et je n'ai même pas encore vu un corps ». Le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo affirme que des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités.

Où sont les gilets de sauvetage ?

Les recherches se poursuivaient encore le 3 octobre au soir, mais aucune liste de passagers n'était disponible. Un naufrage similaire avait eu lieu en 2019 sur le lac Kivu. Une centaine de personnes avaient alors péri. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, avait promis des gilets de sauvetage et une modernisation de la flotte. Promesse « non tenue », affirme la société civile locale.