Congo-Kinshasa: Le Phare - « Naufrages : Bemba tape du poing sur la table »

Deux sujets se taillent la part de lion dans les colonnes des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Le premier porte sur le naufrage d'une embarcation au large de la ville de Goma sur le lac Kivu et le second sur la victoire des Léopards U-20 en finale du tournoi zonal de l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale (UNIFFAC), disputée au Stade Alphonse Massamba-Débat face aux Diables rouges du Congo Brazzaville.

Ouvrons le bal avec le Phare qui titre en sa manchette : « Naufrages : Bemba tape du poing sur la table ». Ce quotidien fait savoir qu'un nouveau naufrage a été enregistré, jeudi 3 octobre à l'entrée du port Kituku, sur le lac Kivu, dans la ville de Goma. Selon plusieurs sources, indique ce tabloid, un bateau en provenance de la cité de Minova, voguant sous le label du «MV/ Merdy », a coulé peu avant d'accoster, causant la mort d'une trentaine personnes, dont les corps ont été repêchés par des équipes de sauvetage, ainsi que la perte d'importantes quantités de marchandises. Selon ce portail, une cinquante de rescapés a également été comptabilisés.

Infos 27 signale que le gouvernement provincial du Nord-Kivu, manifestant son engagement face à cette tragédie, annonce dans un communiqué publié jeudi 3 octobre qu'il prendra en charge tous les frais relatifs à ce naufrage, dans le but d'alléger le fardeau des familles éprouvées. A en croire la source, écrit ce quotidien, l'Exécutif provincial tient à montrer une réactivité face à la crise. Ce portail révèle que le bateau « MV Merdi » avait quitté Minova, en territoire de Kelehe, dans la province du Sud-Kivu, pour se rendre à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, lorsqu'il a chaviré à proximité du port de Kituku. Selon le bilan provisoire, rappelle Info 27, 23 décès et 58 rescapés tentaient de rallier la ville malgré les conditions de voyage difficiles.

Selon une autorité policière, citée dans les colonnes du journal Le Quotidien, la surcharge du bateau et l'absence des mesures de sécurité de navigation sont les facteurs récurrents, causant des naufrages sur le lac Kivu. Ce tabloïd rapporte que l'insécurité croissante sur les routes terrestres poussent de plus en plus des personnes de ce coin du pays à emprunter les voies lacustres non sécurisées.

Congo Nouveau note que les mêmes causes produisent les mêmes effets et s'interroge si le vice-Premier ministre en charge des Transports, Voies de communication Jean-Pierre Gombo, pourrait-il démissionner ou serait-il révoqué par le chef de l'Etat à cause de ces naufrages à répétition qui endeuillent la RDC.

Pour sa part, la Tempête des tropiques rapporte que les Léopards de moins de 20 ans ont remporté, ce jeudi 3 octobre, le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC), en battant le Congo en finale sur le score de 0 (2-1) au stade Massamba-Débat de Brazzaville.

De son côté, EcoNews qui estime qu'avec ce sacre, le football de la RDC a écrit une nouvelle page de son histoire à Brazzaville, devenant ainsi champions du tournoi des moins de 20 ans de l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC). Ce triomphe acquis sur la pelouse du stade Massamba-Débat, ajoute cet hebdomadaire, marque un moment décisif pour le football de jeunes en RDC, qui décroche ainsi son tout premier titre dans cette catégorie.