Sénégal: Souvenirs avec Amadou Makhtar Mbow (Par Makhtar Diouf)

C'est vers la fin de mes études que je rencontre A. Makhtar Mbow pour la première fois et rapidement à l'Unesco, avant qu'il en devienne le Directeur général. A l'époque, il est ministre de d'Education nationale du Sénégal.

Rentré à Dakar après son passage durant douze ans à la tête de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture, il ne boude aucune manifestation intellectuelle, culturelle où il est invité.

Le 6 février 1996, lors de la célébration du 10ème anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Anta Diop au Cices, il préside une séance où je prononce une conférence sur La marginalisation de l'Afrique. C'est là que commence véritablement notre amitié.

Un peu plus tard, dans le même lieu où se tient la Fiara (Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales), en visitant les différents stands, je tombe sur celui de Femmes de la région de Saint-Louis. Je le trouve là, devant une carte détaillée de la région. Lorsque je le salue, il tend ma main vers la carte et la pointe sur la localité, je crois Nguélar, et me dit en wolof : Fii la sama papa juddo (C'est là qu'est né mon père). Je lui dis : yow nga judoo Luga (Et toi tu es né à Louga). Il me répond : gnu bari loolu la gnou fook, waaya ma ngi judoo Dakar. (C'est ce que beaucoup croient, mais je suis né à Dakar).

Le 12 septembre 2013 à l'amphithéâtre de l'Ecole normale supérieure, il introduit le Cours inaugural de l'Université du Troisième âge. Il tient le public en haleine pendant plus d'une heure, sans une feuille de note. Il nous parle beaucoup de Lamine Guèye, homme multidimensionnel qui à Saint-Louis enseignait les mathématiques et l'arabe, et aussi grand nationaliste.

A l'époque, nous raconte notre illustre conférencier, les autorités coloniales n'accordent des bourses d'études en France aux Africains que pour faire des études vétérinaires. Soigner des animaux, mais pas des humains. Il n'est pas question de s'inscrire en Faculté de Médecine et Pharmacie et encore moins en Faculté de Droit. Mais Lamine Guèye a réussi, nous dit-il, à contourner toutes les difficultés et est arrivé à s'inscrire en Faculté de Droit pour devenir le premier Licencié puis Docteur en Droit et avocat de l'AOF, se faisant le défenseur des victimes d'injustice du système colonial.

Il nous apprend que lorsque devenu maire de Dakar, Lamine Guèye a accordé des bourses d'études en France à tous les Africains qui le désiraient, chacun pouvant faire les études de son choix. On y compte entre autres Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Wade, Fadilou Diop devenu un grand avocat. Amady Ali Dieng en parle aussi dans son excellent livre Lamine Guèye.

A la fin de son exposé, je m'approche de Makhtar Mbow et je le supplie d'écrire ses Mémoires. Ce sont, lui dis-je, des écrits dans lesquels on trouve bien des informations qu'on ne trouve pas dans des livres d'Histoire. Il me promet de le faire.

Lors de l'enterrement du Président Mamadou Dia le 25 janvier 2009 au cimetière de Yoff, je me trouve à côté de lui sur l'esplanade, en attente de l'arrivée du corbillard. C'est là qu'il me raconte que Mamadou Dia est né en 1910 et non en 1911 comme il apparaît sur son état-civil, que c'est le stratagème qui avait été trouvé pour lui permettre de s'inscrire à l'école primaire alors qu'il n'avait pas encore l'âge requis.

Lors de la décision d'organiser les Assises nationales en 2008, je suis approché par des amis universitaires pour y prendre part. Je suis réticent, n'y voyant qu'une entreprise politicienne du défunt régime PS. C'est lorsque j'apprends que Makhtar Mbow a accepté d'entre être le Président que j'ai donné mon accord, pour être dans la Commission Economie et Finance. Je passe le voir de temps en temps dans le bureau qui lui est affecté.

Il m'a raconté qu'à un moment donné, pour une raison d'équité, il avait ouvert la porte de l'Unesco à des islamologues occidentaux de renom, pour y faire une présentation objective et sereine de l'Islam. Comme le Français Maxime Rodinson (auteur de Islam et capitalisme,1966) . Comme le diplomate suisse Marcel Boisard, qui a passé toute sa carrière diplomatique dans les pays arabes, auteur de L'humanisme de l'Islam, 1979 et L'Islam aujourd'hui, 1985, édité par l'Unesco. (J'ai pu juger de l'érudition et de l'objectivité de Boisard pour avoir lu ses deux ouvrages qu'il m'avait offerts dans son bureau de Genève).

Makhtar Mbow était une mémoire vivante de l'histoire politique, sociale et culturelle du Sénégal de son époque. Un conteur remarquable des évènements qu'il a vécus.

Notre dernière rencontre a lieu lors de la levée de corps de notre regretté Amady Ali Dieng le 14 mai 2015 à la mosquée du Point E. C'est là qu'il me dit qu'il a presque fini de rédiger ses Mémoires. Il me dit aussi qu'il est en proie à des problèmes cardiaques. Raison pour laquelle je me abstenu de lui rendre visite ou de lui téléphoner pour ne pas le déranger, sachant que même dans la douleur il savait se rendre disponible.

Il m'appelait toujours turandoo (mon homonyme). Une fois il m'a servi du "Grand Makhtar" : dans une de nos plaisanteries, je lui avais dit que je suis plus âgé que lui parce que je suis né un 19 mars et lui un 20 mars. Un grand homme.