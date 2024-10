Angola: Appel à un plus grand engagement de la société en faveur de l'harmonie et de la cohésion sociale

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a appelé à l'engagement de tous les citoyens dans la promotion d'actions en faveur de l'harmonie et de la cohésion sociale.

Selon la ministre, l'Angola a pris plusieurs engagements au niveau national, soutenus par le Plan National de Développement, et sur la scène internationale, se distingue l'Agenda 2030 des Nations Unies, sur les Objectifs de Développement Durable.

La gouvernante parlait de la campagne de sensibilisation sur la prévention environnementale et des ateliers d'autonomisation des familles, dans le cadre du programme "Luanda Capitale Mondiale de la Famille 2024-2025".

C'est pour cette raison qu'elle a déclaré : « nous sommes appelés à mettre en oeuvre des actions et des mesures de systèmes de protection sociale appropriées pour renforcer la résilience des plus pauvres et des plus vulnérables, en donnant aux femmes et aux filles les moyens d'atteindre l'égalité des sexes ».

Pour Ana Paula do Sacramento Neto, la mission consiste notamment à réduire les inégalités et à rendre les villes et les communautés plus inclusives, résilientes et durables.

La ministre a déclaré que le Président de la République, João Lourenço, avait exprimé une énorme préoccupation face à la dégradation des valeurs éthiques, culturelles et morales dans la société, où prévaut la violence, notamment contre les femmes et les enfants, la défense de la vie, la stabilité de la famille, entre autres.

"Nous voulons affirmer ici que nous avons la capacité, et cela se manifeste dans la force, la disponibilité et le désir de rendre l'Angola meilleur, avec la conscience de notre responsabilité, dans la valorisation de la famille et dans le renforcement de ses compétences, ainsi que dans le sauvetage et la transmission des valeurs morales, éthiques, civiques et culturelles de l'Angola", a-t-elle souligné.

Concernant la récente déclaration de « Luanda Capitale Mondiale de la Famille », par la président de l'Organisation Mondiale de la Famille, la ministre a souligné qu'elle était le résultat de l'engagement de l'Angola dans la mise en oeuvre de plusieurs projets dans le domaine de la famille.

"C'est une reconnaissance qui requiert un plus grand engagement du pays et un engagement de tous, pour dynamiser les actions en faveur de l'harmonie et de la cohésion sociale", a-t-elle souligné.

Concernant le programme d'activités dans le cadre de « Luanda Capitale Mondiale de la Famille » jusqu'en 2025, la ministre a précisé que sa mise en oeuvre devrait être transversale, en tenant compte du fait qu'elle implique différents départements ministériels, partenaires, églises et toute la société civile.

Pour Ana Paula, avec l'engagement de tous, il sera possible de trouver de meilleures solutions pour répondre aux préoccupations des familles, qui sont et seront toujours un exercice très complexe.

Elle estime que les activités conçues et programmées pour renforcer les compétences familiales sont capables de rendre les familles plus stables et plus sûres, et « avec cela, nous aurons également un pays plus stable et inclusif ».

La province de Luanda a été proclamée Capitale Mondiale de la Famille, lors de la 25ème session du Conseil National de la Famille, tenue en mai de cette année, à l'occasion de la Journée Mondiale de la Famille, célébrée le 15 mai.

La campagne de sensibilisation a été lancée le 28 septembre, dans l'un des hôtels de la capitale angolaise, dans le cadre du programme « Luanda Capitale Mondiale de la Famille 2024-2025 ».