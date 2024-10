Madagascar: Gastronomie - Une oeuvre du sculpteur Brancusi recréée en chocolat

Mathias Kaspar, artiste suisse, collabore actuellement avec l'équipe d'Edenia Chocolaterie à Nanisana pour recréer "La Colonne sans fin" de Brancusi en chocolat. Cette oeuvre sera exposée en décembre à Paris et Genève.

Un projet ambitieux voit le jour à Madagascar. L'artiste suisse Mathias Kaspar, en collaboration avec l'équipe d'Edenia Chocolaterie dirigée par Achille Rajerison, recrée la célèbre oeuvre "La Colonne sans fin" du sculpteur français Constantin Brancusi, décédé en 1957.

Ce chef-d'oeuvre prend vie à travers le chocolat malgache, issu de fèves d'Ambanja à 82 % de cacao. Cette création exceptionnelle, qui rappelle l'Aloalo, un symbole culturel du pays, a pour but de promouvoir l'oeuvre intemporelle de Brancusi, tout en mettant en lumière l'excellence du cacao malgache.

« Cette sculpture en chocolat est une véritable fusion entre l'art et la gastronomie. Elle vise à faire découvrir la richesse du cacao de Madagascar et à éveiller les sens des amateurs de chocolat à travers des parfums locaux comme le combava, le coco, le rhum malgache et les huiles essentielles », explique Achille Rajerison, fondateur de l'école Edenia Chocolaterie à Nanisana. En décembre prochain, cette oeuvre sera exposée à Paris et Genève. À cette occasion, l'équipe d'Achille Rajerison organisera des démonstrations en direct, où le chocolat sera fondu devant les spectateurs et enrichi de saveurs typiques de Madagascar.

« C'est une manière de promouvoir non seulement l'oeuvre de Brancusi, mais aussi de faire découvrir le vrai goût du chocolat malgache », ajoute-t-il.

L'art et la gastronomie

Mathias Kaspar, sculpteur suisse depuis 2009, est connu pour utiliser le chocolat comme matériau artistique. Il collabore avec Edenia Chocolaterie grâce à l'intervention de l'association Brancusi à Madagascar, dirigée par Stéphanie Rodier. « Mathias est un partenaire de longue date. Lorsqu'il m'a parlé de son projet de recréer "La Colonne sans fin" en chocolat dans un pays africain, j'ai immédiatement pensé à Madagascar, grâce à l'expertise d'Achille Rajerison dans le domaine du cacao », exprime Stéphanie Rodier.

Inspiré par le travail de Brancusi, Kaspar voit dans cette sculpture une passerelle entre l'histoire, la sculpture et la vie contemporaine. « Brancusi a toujours su créer avec une vision sociale, et cette oeuvre en chocolat est un moyen de connecter les amateurs d'art et de chocolat du monde entier », conclut l'artiste. Avec ce projet, Madagascar se retrouve au coeur d'une démarche culturelle et gastronomique internationale, offrant au cacao malgache une vitrine unique à travers un chef-d'oeuvre d'envergure.