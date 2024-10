Madagascar: Élections Municipales - La CENI rejette quinze candidatures

Après trois jours de délibération, la Ceni rend sa décision par rapport à quarante-cinq candidatures rejetées par les Ovec. L'institution d'Alarobia confirme quinze décisions des organes de vérification.

Quarante-cinq

C'est le nombre de candidatures rejetées par les Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec) et délibérées par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). L'institution d'Alarobia confirme quinze décisions des Ovec et rejette donc ces quinze candidatures. Par la même occasion, trente autres candidats sont repêchés et peuvent d'ores et déjà se concentrer sur la suite. Ils peuvent s'adonner à la précampagne.

Les quinze candidats déboutés peuvent saisir les tribunaux administratifs pour essayer de contester la décision de la Ceni. Ils ont quarante-huit heures après avoir reçu la notification de rejet. En cas de défaite au tribunal, les quinze candidats ont comme dernier recours le conseil d'État. Cependant, aucune candidature émanant des grandes villes, telles que les six anciens chefs-lieux de province, n'a été sujette à rejet par les Ovec.

Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la Ceni, annonce que malgré le prolongement de la période des délibérations, la journée d'hier a été calme, car aucun cas n'a été soumis aux responsables d'Alarobia. À noter que la Ceni prévoit de procéder à la proclamation de la liste officielle des candidats retenus le 8 octobre prochain.

%

Indépendants

Sur les quarante-cinq candidatures délibérées, la plupart sont des indépendants, selon les informations d'Alarobia. C'est également le cas parmi les quinze rejetées. «Parmi celles qu'on a rejetées, il y a surtout des indépendants. Il y a tout de même quelques candidats de partis, dont un venant de l'Arema», avance Soava Andriamarotafika. Cette situation s'explique par le fait que les indépendants sont les plus nombreux à candidater.

Selon les chiffres d'Alarobia en début de semaine, il y a trois mille quatre cent cinquante candidats sur mille six cent quatre-vingt communes. Mille cinq cent d'entre eux sont indépendants. Mille trois cent viennent des groupements de partis politiques et six cent cinquante proviennent des partis politiques. Ces statistiques sont susceptibles d'évoluer depuis les jours qui se sont écoulés. Néanmoins, comme depuis quelques échéances électorales, les indépendants dominent en nombre parmi les participants.

Clôture de la liste électorale au 30 novembre

Le rapporteur général de la Ceni, Soava Andriamarotafika, a annoncé hier, après une rencontre du bureau permanent avec le clan Ravalomanana, que la demande d'ordonnance auprès des tribunaux pour s'inscrire sur la liste électorale se termine le 30 novembre prochain. Le patron du TIM et son équipe sont venus à Alarobia expressément à ce sujet. Ceux qui dépassent ce délai devront attendre l'ouverture de la révision annuelle de la liste électorale (RALE), qui débute au mois de décembre.