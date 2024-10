Madagascar: PFL - Trois formules de compétition au choix

Les seize clubs engagés auront trois choix de formule pour la prochaine Pro League. Ils auront une semaine pour donner leurs réponses.

Des innovations en gestation. Les dirigeants et représentants des clubs membres de l'association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM) ont effectué mercredi, au siège de la fédération malgache de football à Isoraka, leur première réunion avant le coup d'envoi du prochain championnat national élite. De nombreux points, dont des innovations, y ont été évoqués. Le CFEM a proposé deux nouvelles formules de compétition pour la Pure Play Football League (PFL) 2024-2025.

Outre l'ancienne formule où les équipes des deux conférences Nord et Sud s'affrontent en aller et retour, le président du CFEM et son équipe proposent deux autres formules dans le but de multiplier le nombre de matchs et aussi de réduire l'investissement des clubs. Les formules proposées sont les suivantes : « Les seize clubs seront répartis sur deux sites, dans le Nord et le Sud, et disputeront des matchs regroupés en aller et retour. Quatre sites abriteront les matchs, toujours en aller et retour pour le deuxième choix. Deux sites se trouveront au centre, et un dans le Nord et un dans le Sud », explique le président du CFEM, Henintsoa Rakotoarimanana, alias Tôta.

Plus de matchs

Les clubs engagés auront jusqu'au 11 octobre pour faire leur choix. Le même jour aura lieu le tirage au sort afin de définir les neuf équipes venant des régions centrales pour savoir si elles évolueront dans la zone Nord ou celle du Sud. Les clubs concernés par le tirage sont Elgeco Plus, CFFA, Cosfa, Mama FC, Inate FC Rouge, Disciples FC, AS Fanalamanga, Ajesaia et Uscafoot. Les clubs dans les régions extrêmes de l'île ne seront pas concernés. Les deux équipes qui viennent d'accéder en Pro League sont le FC Avenir du Sud d'Anosy et le FC Théo du Sava, respectivement championne et vice-championne de la Ligue des champions D2. Elles prennent ainsi les places de KFCA de Diana et Dato FC d'Atsimo Atsinanana, reléguées en D1 régionale.

%

La mise à jour ou la création de dossiers pour l'octroi de la licence des clubs CAF a également été au centre du débat lors de la réunion. Les quatorze clubs déjà en lice au précédent championnat devront actualiser leurs documents. Pour les deux clubs fraîchement promus, ils pourront être assistés par le responsable des licences des clubs au niveau de la fédération pour les démarches d'obtention de licence. Une commission indépendante procédera le 17 octobre à la délibération avant de publier les résultats des examens de dossiers. Le coup d'envoi de la prochaine PFL sera lancé le 2 novembre.

Place à la 2e édition du GTA

La deuxième édition du Grand Tournoi d'Antananarivo, initiée par la ligue d'Analamanga de football, s'étalera du 12 octobre jusqu'à la fin du mois. Ce tournoi servira de matchs de préparation pour les clubs de la PFL. Le nombre de participants sera limité à seize équipes réparties en quatre poules de quatre. Les mieux classés de chaque groupe disputeront les demi-finales. L'organisation promet la même prime que celle de la précédente édition, soit 20 millions d'ariary pour le champion.