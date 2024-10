Afrique: CAN 2025 - Cinq joueurs embarquent pour le Maroc

Une délégation de dix-huit personnes, dont cinq joueurs, a quitté le pays hier dans la nuit. Les expatriés rejoindront directement le groupe au Maroc pour affronter la Gambie le 11 octobre.

Plus qu'une semaine. La délégation de Madagascar s'est envolée pour le Maroc via Paris. Elle a quitté le pays hier soir à 23h 55. Composée de dix-huit membres, dont cinq joueurs, elle inclut également le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et son staff, ainsi que la team manager.

Madagascar affrontera la Gambie le 11 octobre à 17 heures, heure malgache, au stade Larbi Zaouli à Casablanca, au Maroc. La sélection malgache rencontrera ensuite la même équipe gambienne, toujours au Maroc, mais au stade El Abdi à El Jadida, le 14 octobre à 17 heures. Ces matchs comptent pour les troisième et quatrième journées qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Il est donc confirmé que cinq des sept joueurs en regroupement à Mahamasina depuis dix jours feront partie de la sélection.

D'après notre source, deux d'entre eux sont des locaux, en l'occurrence le gardien de but de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola, et le latéral droit Rado Niaina Rabemanantsoa. Les deux autres sont des expatriés actuellement sans club, à savoir l'ancien attaquant du club seychellois Saint Michel United, El Hadari Raheriniaina, et l'ancien milieu de terrain du Ratchaburi, Ibrahim Amada Samuel. Le cinquième est l'attaquant du club thaïlandais Ratchaburi, Njiva Martin Rakotoharimalala, qui a rejoint la sélection après neuf mois d'absence en raison de sa blessure en décembre.

Fameuse liste

L'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina, et Tendry Randrianarijaona ne faisaient pas partie de la délégation. « Tendry ne pourra pas rejoindre le groupe pour des raisons personnelles, ou plutôt en raison de sa carrière sportive », nous a soufflé une source au sein de son club. Encore en lune de miel, Arnaud est, quant à lui, nouvellement marié en ce début de mois d'octobre. Les expatriés d'Europe, dont aucun nom n'a encore été dévoilé, rejoindront directement le groupe au Maroc à partir de ce vendredi.

« Pour des raisons stratégiques, la liste définitive des joueurs ne sera dévoilée que lorsque l'équipe sera au grand complet », réitère une dirigeante au sein de la fédération. Crédité d'un point (-1), Madagascar occupe, après les deux premières journées, la quatrième place du groupe A, derrière la Tunisie (6, +2), les Comores (2, 0) et la Gambie (1, -1). Les deux prochains matchs contre les Scorpions seront donc cruciaux pour les hommes du coach Rôrô, pour espérer revenir dans la course.