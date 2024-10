Nigeria: Winich Farms lève 3 millions de dollars pour développer ses centres de distribution et sa technologie

TLDR

La société nigériane Winich Farms, spécialisée dans les technologies agricoles, a obtenu un financement de pré-série A de 3 millions de dollars pour développer ses centres d'exécution des commandes et améliorer sa technologie. Grâce à ce nouveau financement, elle prévoit de louer des bâtiments pour en faire des centres régionaux d'exécution des commandes, ce qui permettra de réduire les délais de livraison aux clients.

Le tour de table a été mené par l'Acumen Resilient Agriculture Fund (ARAF), qui a contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars, avec le soutien supplémentaire du Climate Resilient Africa Fund, de Marula Square, de Plug and Play Tech Centre et de Tekedia Capital. Sahel Capital a apporté une dette de 590 000 dollars.

Fondée en 2020, Winich Farms met en relation les agriculteurs ruraux et les détaillants, en traitant les commandes via un réseau de plus de 4 000 agents. La société facture ₦720 (0,43 $) par kilogramme de riz paddy, à l'exclusion des frais de livraison, et a augmenté sa valeur marchande brute (GMV) de 300 % pour atteindre 30 millions de dollars depuis 2022.

Key Takeaways

La levée de fonds de 3 millions de dollars de Winich Farms lui permettra d'étendre son infrastructure de distribution et d'améliorer l'efficacité de ses services à travers le Nigéria. L'accent mis par l'entreprise sur l'exploitation de centres d'exécution et d'outils financiers numériques pour les agriculteurs l'aidera à rivaliser avec d'autres acteurs tels que ThriveAgric et AgroMall dans le secteur en pleine croissance de l'agritech en Afrique. L'investissement s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus larges visant à accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire dans la région.