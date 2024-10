Maroc: Province de Khémisset - L'INDH, un levier majeur pour la promotion du préscolaire

Le soutien au préscolaire notamment en milieu rural fait partie des axes majeurs des programmes -Phase III- de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), particulièrement le programme visant à impulser le développement humain des générations montantes à travers l'investissement dans le capital humain dès le plus jeune âge.

Le préscolaire est une étape capitale dans le développement des capacités individuelles des enfants vu qu'il permet de promouvoir la scolarité et l'insertion fluide dans l'enseignement primaire et de lutter contre la déperdition scolaire.

L'action de l'INDH se traduit par le soutien au préscolaire en termes d'exécution, dans la mesure où l'Initiative assure l'aménagement et la construction d'unités de préscolaire et l'acquisition d'équipements requis, ainsi que la prise en charge des frais de gestion dans le but de créer des unités de préscolaire conformes aux normes de qualité.

Parmi les unités modèles dans le domaine du préscolaire dans la province de Khémisset figure l'unité "Al Khaloua", sise à la commune de Sidi Abderrazak. Cette unité, qui a bénéficié de l'appui de l'INDH, a contribué à faciliter l'accès à l'école et au préscolaire, outre l'amélioration des conditions d'enseignement des enfants.

%

Siham Laghlilch, cadre pédagogique au sein de la Fondation marocaine du Préscolaire (FMPS), a souligné que cette unité créée par l'INDH en partenariat avec la FMPS, offre un environnement éducatif intégré et des dépendances répondant aux besoins des enfants, ce qui permet de développer leurs capacités depuis le jeune âge.

Dans une déclaration à la MAP, elle a relevé que cette unité accueille plus de 25 enfants et offre un espace permettant aux éducatrices d'outiller les enfants de compétences et de connaissance selon une méthodologie acquise par les formations.

Pour sa part, Hajjar Ghjou, éducatrice au préscolaire dans la province de Khémisset, a souligné que les éducatrices bénéficient de cours de formation de base de 400 heures comprenant l'ensemble des aspects liés à l'éducation des enfants. Dans une déclaration similaire, elle a poursuivi que l'éducatrice bénéficie aussi d'une formation complémentaire de 950 heures, ce qui consolide ses acquis pédagogiques et sa capacité d'interagir efficacement avec les enfants sur les plans psychologique et pédagogique.

Quelque 114 unités de préscolaire ont été créées en milieu rural avec une enveloppe budgétaire de 48,37 millions de dirhams à la faveur du financement de l'INDH dans le cadre du programme "Impulser le développement humain des générations montantes", axe soutien au préscolaire, et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales pour consolider les acquis de l'INDH et recentrer ses programmes de la phase III sur le développement du capital humain des générations montantes.

Près de 1.129 enfants profitent des services de ces unités, réalisées en coordination avec la direction provinciale du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports. De même, elles offrent des opportunités d'emploi à 199 éducateurs et éducatrices, et ce, dans l'objectif d'améliorer les conditions de scolarisation dans les différentes communes territoriales en milieu rural. La FMPS est chargée de la gestion et de l'exploitation de ces unités, tout en veillant sur le suivi et l'évaluation de la qualité des services prodigués.