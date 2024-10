Maroc: Kénitra - La préservation du gibier au centre de la 2ème édition du Forum national de la chasse

Kénitra — Les moyens de préservation et de valorisation du gibier ont été, jeudi à Kénitra, au centre de la 2ème édition du Forum national de la chasse, organisé en marge du lancement de la saison de chasse 2024-2025.

Fruit d'une collaboration entre l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et la Fédération Royale Marocaine de Chasse (FRMC) sous le thème "Pour la préservation du gibier en tant que richesse nationale", cette édition vise à mettre en exergue les avantages de la préservation du gibier pour assurer sa pérennité, la sensibilisation aux effets néfastes du braconnage, dont l'épuisement des ressources naturelles, et le rôle des chasseurs et de leurs associations dans la promotion d'une chasse responsable et éthique.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'ANEF, Abderrahim Houmy a indiqué que cette édition constitue une étape centrale pour une réflexion collective sur l'avenir de la chasse dans notre pays, réaffirmant l'engagement de l'Agence "dans la protection de nos ressources naturelles et le développement de la pratique de la chasse", notant que les acquis économiques et environnementaux résultant du secteur sont aujourd'hui confrontés à de grands défis qui nécessitent l'intensification des efforts et la concertation des actions.

La chasse au Maroc n'est pas seulement une activité récréative, mais un secteur vital qui contribue directement au développement des zones rurales, à travers la création de nouvelles opportunités d'emploi et le soutien à l'économie locale, avec 68.000 chasseurs actifs recensés et un domaine de chasse d'une surface de 4 millions d'hectares, a-t-il fait savoir.

%

M. Houmy a, à cet égard, assuré que l'ANEF place la lutte contre le braconnage au centre des priorités pour cette saison, par le biais du renforcement des mécanismes juridiques, l'amélioration de la surveillance et les campagnes de sensibilisation.

Pour sa part, le président de la FRMC, Ahmed Moussaoui a salué le partenariat avec l'ANEF qui contribue à promouvoir le développement durable des ressources forestières, soulignant l'importance de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes pour aboutir aux objectifs escomptés.

Dans une déclaration à la presse, M. Moussaoui a mis en avant la numérisation adoptée par la FRMC en faveur de l'amélioration de la gestion du secteur de la chasse, à travers des applications créées à cet effet, permettant l'amélioration de la gestion des zones ouvertes à la chasse et le renforcement du suivi des activités y afférentes.

Il a, dans ce contexte, noté le rôle central des 1.500 associations cynégétiques et les quelque 70.000 chasseurs, qui sont considérés comme des partenaires fiables pour parvenir à une chasse responsable et éthique qui tient compte de la durabilité.

Le programme de cette édition comprend plusieurs ateliers destinés aux chasseurs et aux pêcheurs sur la sécurité à la chasse, la création et l'organisation des associations cynégétiques et l'intégration des nouveaux chasseurs.