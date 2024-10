Madagascar: Opération Smile - Une clinique mobile opérationnelle

Les personnes vivant avec une fente labio-palatine n'ont plus besoin de faire des allers-retours entre chez elles et l'hôpital pour les soins non chirurgicaux nécessaires avant ou après l'opération. Une clinique mobile est opérationnelle. Il s'agit d'une unité de soins innovante et entièrement équipée pour parcourir les villes et villages du territoire malgache et venir à la rencontre des patients.

« Elle est conçue pour offrir des soins non chirurgicaux qui complètent une intervention chirurgicale de la fente labio-palatine. Cela inclut les soins nutritionnels et buccodentaires, un accompagnement psychosocial et un encadrement orthophonique. Le patient doit gagner du poids avant l'opération », explique Riaka Ranjalahy, development and communication coordinator de l'Organisation non gouvernementale Operation Smile, hier, lors de la présentation de ce véhicule à l'hôtel Radisson Blu à Ambodivona.

Cette clinique « Smile» a déjà parcouru l'Est et l'Ouest de Madagascar cette année. Elle poursuivra sa tournée sur l'axe Antananarivo-Mahajanga, en amont des opérations chirurgicales du mois d'octobre.