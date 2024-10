Madagascar: Tennis - J30 Antananarivo - Deux Andriantefihasina en finale

Le remake de la finale entre Mirija et Mahefa n'aura pas lieu. Seul Mirija Andriantefihasina a gagné son ticket et joue la finale contre le Sud-africain Cuan Western ce jour.

Le circuit ITF junior J30, Leg II, rend son verdict ce jour. Mirija Andriantefihasina, finaliste malheureux de la Leg I de dimanche dernier, aura l'occasion d'écrire une nouvelle page en finale de simple homme. Il défie le Sud-africain Cuan Western, tête de série numéro un, sur le court du club Olympique de Tananarive, Ilafy, ce jour à partir de 09 heures.

Dans son match de demi-finale, Mirija Andriantefihasina a été obligé d'aller en trois manches, 4/6, 6/0, 6/1, pour écarter l'Indien Mohammed Zahaan Siddiq qui, après 1 heure 46 minutes de jeu, a été battu. Durant le premier set, les deux joueurs ont été au coude à coude jusqu'à 4 partout. À sa mise en jeu pour le cinquième jeu, sur une double faute de Mirija à 30-30, Mohammed Zahaan Siddiq, après un coup droit, 30-40, a réussi un break au bon moment pour mener 4/5. À sa mise en jeu pour le gain du premier set, il n'a pas tremblé, 6/4.

Au second set, Mirija Andriantefihasina, tête de série numéro un, après la perte du premier set, est revenu sur le terrain plus motivé et plus déterminé. Après seulement 17 minutes de jeu, il a viré en tête avec un double break, 4/0. L'Indien est passé à côté de son match ; l'appui du public qui s'est rangé derrière le Malgache Mirija Andriantefihasina l'a déstabilisé. Pour casser le rythme de Mirija, il a fait appel au médecin, et le match a été interrompu pendant 6 minutes. Cet arrêt temporaire n'a eu aucun effet sur le mental du jeune Malgache, qui a bouclé le second set en 28 minutes seulement, 6/0.

Meilleur serveur

Le match décisif de la troisième manche a été presque une copie parfaite du second set. Après le score de 1 jeu partout, Mirija Andriantefihasina a pris le large en terminant le troisième set en 6/1.

Dans l'autre demi-finale opposant le Malgache Mahefa Anthony Rakotomalala au Sud-africain Cuan Western, ce dernier, meilleur serveur du tournoi, s'est imposé en trois manches, 6/1, 6/7(5), 7/6(4), après 3 heures 46 minutes de jeu. Mené 3/5 avec trois balles de match de son adversaire, Mahefa Rakotomalala est parvenu à égaliser à un set partout après un tie-break avant de perdre la troisième manche, encore une fois par un tie-break fatal.

Dans les matchs de demi-finales entre filles, Elisoa Andriantefihasina, tête de série numéro 2, a battu facilement en 2 manches, 6/0, 6/0, la Sud-africaine Lea Dube (3). Elle affronte ce jour pour le titre la Sud-africaine Roxy Bredenkamp, tête de série numéro 1, tombeuse de la Malgache Ngotia Martinez.

Après la qualification de la fratrie Andriantefihasina pour la finale, Mirija a exprimé sa grande joie.

« C'est vraiment incroyable que nous soyons tous les deux arrivés en finale. Nous avons perdu la dernière fois, et demain, nous essaierons de gagner », confie Mirija Andriantefihasina. Et il conclut : « Pour ma part, j'essaierai d'être plus agressif, car c'est ce qui m'a manqué la semaine dernière. »