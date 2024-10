Burkina Faso: Situation nationale - Une délégation gouvernementale porteuse d'un message du président du Faso au Mogho Naaba Baongho

Ce jeudi 3 octobre 2024 à Ouagadougou, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a porté un message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à sa Majesté le Mogho Naaba Baongho.

En plus du ministre Bazié, la délégation était composée des ministres de la Santé, Dr Robert Kargougou et de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, du ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, du Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré, du chef d'Etat-major général des Armées, le général de brigade, Célestin Simporé et du commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, Thomas Sawadogo.

Le chef de la délégation, le ministre Bassolma Bazié a dit être venu transmettre les félicitations du président du Faso à la notabilité coutumière pour son investissement personnel dans la quête de la cohésion sociale et de la paix. La délégation a également sollicité la voix du Mogho Naaba pour la sensibilisation de la jeunesse sur les valeurs sociales. Pour le ministre d'Etat, la jeunesse est la plus instrumentalisée dans cette guerre, pourtant elle constitue le fer de lance et l'avenir du Burkina Faso.

« Si, nous ne renforçons pas les liens, les prises de positions afin d'aboutir véritablement à une décision plus engagée pour pouvoir terminer cette question de terrorisme qui sévit dans notre pays, nous n'allons pas pouvoir sauvegarder un avenir serein. Parce que c'est la couche juvénile qui est beaucoup plus touchée », a indiqué Bassolma Bazié. Selon le ministre d'Etat, le message du chef de l'Etat invite les autorités coutumières à s'investir davantage dans l'entente entre elles.

Il a sollicité le Mogho Naaba Baongho à porter un message, certes, de cohésion et d'invite à la retenue mais également un message de fermeté au regard des dérives actuelles de notre société. « Il le fait déjà mais nous tenons à ce que ce message soit renouvelé pour que toutes les couches sociales puissent comprendre que nous avons intérêt à construire ce pays ». Le Mogho Naaba Baongho a salué la démarche du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a rassuré les émissaires de celui-ci de toute sa disponibilité à travailler pour un retour à la paix et à la cohésion sociale. Il a exhorté les plus hautes autorités à refonder l'éducation pour qu'au-delà de l'instruction, qu'on puisse enseigner les valeurs civiques aux enfants et aux jeunes.

A cette occasion, Bassolma Bazié a souligné à l'endroit des filles et fils du Burkina Faso qui se sont trompés et qui se retournent contre leur pays, qu'ils ont tout intérêt à arrêter. « Celui qui est à l'extérieur qu'il comprenne que, s'il fait bon vivre là-bas, ce sont les enfants de ce pays où il est qui se sont investis pour le construire. Donc, il a tout intérêt à revenir dans son pays, s'investir pour faire face à ce mal, afin qu'on puisse ensemble construire le pays », a-t-il indiqué.