Afrique du Nord: Participation remarquée de la délégation ittihadie aux travaux du FSDA au Caire

Le Premier secrétaire de l'USFP signe des accords de partenariat et de coopération bilatéraux avec des dirigeants de partis arabes

Parallèlement à la participation fructueuse et agissante du parti de l'Union socialiste des forces populaires aux travaux du Forum social-démocrate arabe tenus au Caire en préparation des assises du Congrès de l'Alliance progressiste prévues les 5 et 6 octobre au Chili, une participation menée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, ce dernier, accompagné de la délégation composée de membres des instances dirigeantes du parti, a tenu des séances de travail et de concertation avec nombre de partis politiques affiliés à ladite alliance et partageant les mêmes préoccupations, objectifs et référentiel, au cours desquelles il fut procédé à la signature de conventions de partenariat et de coopération dont la teneur était dûment et murement réfléchie bien avant l'évènement en cours.

Driss Lachguar et les partis signataires ont souligné que les accords mûrement réfléchis et signés, bien que bipartites, traduisent conséquemment la volonté collective de tous les acteurs de coordonner inlassablement l'action plurielle de l'ensemble des formations et partis du monde arabe

Il s'agit en l'occurrence d'accords de partenariat avec le parti social-démocrate égyptien sous la direction de Farid Zahrane, le Front populaire de la lutte palestinien (FPLP) dirigé par Ahmed Majdalani et le parti socialiste yéménite mené par Mohamed El Makhlafi.

Lors de la séance de signature des ces conventions de partenariat et de coopération, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, ainsi que ses partenaires, dirigeants des partis signataires précités, ont souligné que les accords mûrement réfléchis et signés, bien que bipartites, traduisent conséquemment la volonté collective des acteurs précités de coordonner inlassablement l'action plurielle de l'ensemble des formations et partis du monde arabe, socialistes, démocrates et social-démocrates au sein des divers forums et instances continentaux et internationaux dans lesquels ils s'activent.

Par ailleurs, lesdites parties signataires des accords de coopération et de partenariat en question ont mis en avant la détermination de l'ensemble de leurs composantes à veiller à la consolidation assidue de leur coopération et au renforcement de leurs échanges bilatéraux résultant de leur concertation et des diagnostics établis de la situation du monde arabe, des défis et enjeux communs et des aspirations et ambitions partagées par leurs populations respectives.

A cet égard, il convient de relever que les accords signés par l'Union socialiste des forces populaires et ses amis et partenaires ne prêtent à aucun amalgame ni aucune confusion quant aux objectifs assignés à tous les acteurs concernés consistant à œuvrer avec détermination à la diffusion et la généralisation des principes et valeurs des droits de l'Homme, de l'égalité, de l'équité, de la justice sociale, spatiale et climatique et de la généralisation à travers les quatre coins de la planète de la culture du rayonnement et de la modernisation en combattant le conservatisme, le réactionnisme par la consolidation des institutions démocratiques et le respect de l'intégrité territoriale de tous les pays arabes. Et ce en poursuivant avec acharnement le soutien inconditionnel et ininterrompu des causes arabes avec évidemment en tête la question palestinienne.

Là-dessus, nombreux ont été les autres partis arabes, ayant été informés de l'initiative de la signature desdits accords, insufflée par le plus grand et le plus illustre parti social-démocrate dans le monde arabe, en l'occurrence l'USFP, qui ont sollicité la tenue de séances de travail avec le Premier secrétaire, Driss Lachguar, et les membres de la délégation ittihadie en perspective d'actes de coopération et de coordination similaires...