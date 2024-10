Tunisie: Présidentielle 2024 - Trois partis annoncent leurs positions sur la participation au scrutin

TUNIS — Les positions sur l'élection présidentielle diffèrent entre le parti de la coalition nationale tunisienne, le parti républicain et le parti social-libéral, entre des appels pour et contre la participation aux urnes, selon leurs communiqués publiés jeudi. Le parti de la coalition nationale tunisienne a appelé tous les citoyens à participer activement à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 et à élire le candidat « qui satisfait leur conscience, en toute liberté et en toute responsabilité ».

Il a souligné la nécessité d'« œuvrer par tous les moyens pacifiques plausibles pour une nouvelle Tunisie possible », exprimant son regret face à l'échec de toutes les tentatives de surmonter la crise politique actuelle, y compris l'initiative du parti d'appeler à une conférence pour l'opposition, partis et personnalités nationales, afin de parvenir à une position unifiée et à un candidat à l'élection présidentielle.

De son côté, le parti républicain et le parti social-libéral ont annoncé qu'ils ne participeront pas à l'élection présidentielle prévue dimanche, 6 octobre 2024.Le parti républicain a exprimé sa « compréhension et son respect du choix des candidats de l'opposition de poursuivre le processus ».Le Bureau politique du Parti social-libéral a décidé, à l'issue de sa réunion de mercredi, de ne pas participer au scrutin compte tenu des « violations et harcèlements enregistrés.

Le parti a considéré que la poursuite de ce processus « produira des résultats dont la légitimité est contestée », soulignant que la situation actuelle « nécessite une révision totale du processus électoral et des politiques dans tous les domaines ».