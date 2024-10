Tunisie: Présidentielle - Les résultats préliminaires du scrutin de dimanche prochain seront annoncés au plus tard le 9 octobre 2024

Tunis — "Les résultats préliminaires de l'élection présidentielle, prévue dimanche prochain, seront annoncés au plus tard le 9 octobre 2024", a fait savoir jeudi le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du centre médiatique dédié à l'élection présidentielle 2024, au Palais des Congrès de Tunis, Bouasker a souligné que, jusqu'à présent, grâce à l'expérience accumulée par l'ISIE dans l'organisation des élections et à la mobilisation de tous les efforts, toutes les opérations prévues dans le calendrier électoral ont été accomplies avec succès.

Le président de l'ISIE a indiqué que le nombre total d'électeurs inscrits a atteint 9 millions 753 mille 217, dont 4 millions 832 mille 527 électeurs hommes (46,6 %), et 4 millions 914 mille 690 électrices femmes (50,4 %).

Bouasker a également précisé que tout le matériel électoral est prêt et qu'il a été transporté à partir du samedi 22 septembre 2024, en coordination avec les forces de sécurité et l'armée, depuis le dépôt central de l'ISIE vers les dépôts régionaux des instances locales dans les différents gouvernorats de la République.

Il a expliqué que ce matériel a été enregistré et préparé par les instances locales pour être ensuite distribué aux centres de vote, afin d'être prêt pour le scrutin du dimanche 6 octobre dans 5 013 centres de vote et 9 669 bureaux de vote à l'intérieur du pays.

À cette occasion, Bouasker a exprimé la gratitude du Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections envers la présidence du gouvernement, les forces de sécurité et l'armée, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation, l'Imprimerie officielle, le Centre national de l'informatique, ainsi que toutes les institutions de l'État, ministères et organismes publics, pour leur coopération et leur soutien continu à l'Instance.

Il a également fait remarquer que le service de téléphonie mobile mis à disposition des citoyens pour leur permettre de consulter leur bureau de vote et leur ordre dans le registre électoral reste disponible.

Bouasker a rappelé l'existence d'unités de surveillance et de contrôle des médias audiovisuels, écrits et électroniques mises en place par l'ISIE pour surveiller les infractions commises pendant cette campagne. Dans ce contexte, il a indiqué que 558 agents ont été recrutés pour surveiller la campagne électorale, observer les activités des candidats, constater les violations et intervenir pour avertir les contrevenants et appliquer la loi.

Il a réitéré l'appel à toutes les parties impliquées dans le processus électoral à respecter les règles de la campagne, notamment durant le jour de silence électoral et le jour du vote, périodes où le nombre de violations a tendance à augmenter, que ce soit de la part des candidats ou de leurs partisans, selon ses propos.

Il a également assuré que le Conseil de l'ISIE est déterminé à faire respecter les règles de la campagne électorale par les observateurs de l'Instance, et a souligné l'importance qu'il accorde au principe de neutralité et d'indépendance, afin d'assurer une campagne électorale équitable, sans aucune manipulation de la part des médias, des associations ou des finances politiques, en appliquant la loi sans exception.

En outre, il a souligné l'importance du plan de communication élaboré par l'Instance avec plusieurs médias, et a exprimé sa gratitude envers la Télévision tunisienne, la Radio nationale et l'Agence Tunis Afrique Presse pour leur soutien aux efforts de sensibilisation de l'Instance et leur couverture des différentes activités liées au processus électoral.