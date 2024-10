Tunisie: Présidentielle 2024 - Sydney, premier centre de vote à ouvrir ses portes aux électeurs à l'étranger

Tunis — Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouaskar, a annoncé, jeudi, que les opérations de vote du scrutin présidentiel dans les bureaux de vote à l'étranger vont démarrer dans les quelques heures à venir.

Le bureau de vote de Sydney (Australie) serait bien le premier bureau à ouvrir ses portes aux électeurs, a-t-il encore ajouté.

S'exprimant, jeudi soir, à l'occasion de l'ouverture du centre des médias pour l'élection présidentielle de 2024, au Palais des Congrès à Tunis, le président de l'ISIE a indiqué que l'opération de vote à l'étranger se poursuivra pendant trois jours, soit jusqu'au 6 octobre 2024, date du scrutin dans les différentes régions du pays.

Il a également souligné que des bureaux de vote permanents ont été déployés dans la plupart des sièges des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l'étranger, rappelant que le nombre total d'électeurs inscrits à l'étranger a atteint 642810, répartis entre 383069 électeurs de sexe masculin (59,6 %) et 259741 électeurs de sexe féminin (40,4 %).

Bouaskar a tenu à ajouter que la coopération et la coordination avec le département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger a permis d'obtenir des autorisations auprès des pays d'accréditation pour ouvrir 319 centres de vote et 409 bureaux de vote dans 59 pays répartis sur tous les continents, dont 11 pays où les élections se tiennent pour la première fois depuis 2011.

Une mesure, a-t-il dit, qui vient témoigner de la volonté de l'instance électorale de veiller à élargir autant que possible la cartographie des bureaux de vote et de les rapprocher de la communauté tunisienne.

Toujours selon le président de l'ISIE, l'instance électorale a œuvré en prévision de l'échéance présidentielle à équiper 5.331 centres de vote et 10.078 bureaux de vote, répartis entre 5013 centres et 9650 bureaux à l'intérieur du pays et 319 centres et 409 bureaux à l'étranger.

Un tel nombre important de bureaux et centres de vote a nécessité le déploiement ainsi que la mobilisation d'un effectif d'agents pour superviser ces bureaux de vote, a encore poursuivi le président de l'instance électorale.

Bouaskar a souligné que les électeurs tunisiens résidant à l'étranger seront en droit de pouvoir voter librement dans tous les bureaux de vote où ils le souhaitent. Pour ce faire, a-t-il révélé, ils doivent être munis de leurs cartes d'identité nationale ou passeports, ajoutant que cette procédure concernera aussi les Tunisiens non résidents qui se trouvent à l'étranger les jours de scrutin.

Dans ce contexte, il a souligné que les centres de vote préparés par l'Instance supérieure indépendante pour les élections dans les différentes villes et villages du pays seront également prêts sans exception aucune et leurs portes seront ouvertes de 8h à 18h sans interruption.

L'objectif étant d'accueillir les électeurs et de leur permettre d'exercer leur droit électoral en toute liberté, en toute responsabilité sans nulle tutelle afin de choisir celui qu'ils jugent le plus habilité à diriger leur pays, a fait savoir le président de l'ISIE.

Dans le même ordre d'idées, Bouaskar a tenu à affirmer que l'Instance électorale est persuadée que cette échéance électorale est une « question éminemment nationale et interne », dès lors qu'elle aura certainement un impact « direct et décisif » sur l'avenir de la Tunisie.

Raison pour laquelle, il a exhorté les différentes parties prenantes, organes de l'Etat ainsi que les composantes de la société civile à faire preuve de responsabilité et à œuvrer de concert à garantir la réussite de ce scrutin. MHA