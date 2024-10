Gambie: Plus de 40 riziculteurs et ornithologues risquent de perdre les terres humides de Kotu au profit d'investisseurs malaisiens

Il y a une trentaine d'années, Marie, la cinquantaine, mère de quatre enfants, s'est mariée à un natif de Kotu, une commune située dans la périphérie de Banjul.

Sa belle-mère l'a accueillie et lui a enseigné les rudiments de la culture du riz dans leurs rizières, car la subsistance de la famille dépend en grande partie de la culture du riz. Depuis lors, elle cultive le riz dans les marécages de Kotu. Aujourd'hui, elle risque de perdre ces champs, car l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) a confirmé que ces terres ont été attribuées à des investisseurs malaisiens, Kaijang Holding Group Ltd.

L'alcalo de Manjai, Mr Amadou Gomez, dont la famille est consignataire de ces terres depuis près d'un siècle et entretient des rizières dans les zones humides, n'a nullement connaissance de cette attribution. «Je n'ai autorisé aucune vente ou attribution de portion de terre à des fins commerciales », a déclaré Mr Gomez lors de notre visite à son domicile.

Le vieil homme est actuellement atteint de diabète et reste la plupart du temps alité sur les conseils de son médecin. Cependant, il a appelé son fils pour qu'il amène la voiture et se rende dans les champs afin de confirmer qu'il y a bien des travaux de construction sur le terrain en question. « C'est une nouvelle pour la famille. Nous sommes informés que sous Yahya Jammeh, ce terrain avait été alloué à la construction d'un terrain de golf. Mais ce projet s'est heurté à des résistances et n'a jamais vu le jour », a-t-il déclaré.

À l'ouest des zones humides, à partir des rizières, se trouve la base de l'Association des Ornithologues de la Gambie - un groupe d'ornithologues professionnels qui compte plus de 70 membres licenciés, dont 40 sont basés à Kotu. En prenant en compte les stagiaires et les membres non licenciés, l'association compte entre 105 et 110 membres. Pourtant, tout comme les riziculteurs, ils n'ont aucune idée de l'affectation des terres. Ils ont exprimé leur consternation face à cette décision, la décrivant comme répréhensible en raison de la multitude d'habitats d'oiseaux qui font de la Gambie un paradis ornithologique en Afrique de l'Ouest.

« Il semble que le gouvernement ne se soucie guère de la vie des oiseaux. De nombreuses espèces ont déjà quitté la Gambie pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous risquons de perdre le créneau du refuge pour oiseaux, comme nous l'avons fait pour la faune », a déclaré Mr Dawda J. Barry, membre exécutif de l'association.

« Des espèces très rares, presque disparues en Afrique de l'Ouest, n'apparaissent plus qu'à Kotu Creek, grâce à nos efforts collectifs de conservation de l'environnement. Ce projet est une catastrophe environnementale », ont déclaré Karanta Camara et Ebrima Korita, d'autres membres de l'association qui se sont joints à notre conversation sur la vie des oiseaux et l'observation des oiseaux dans la région. « Au cours de notre conversation, un lézard est sorti des buissons et s'est nourri d'insectes à moins de deux mètres de l'emplacement où nous étions assis. Les chants des différents oiseaux se disputent pour affirmer leur hégémonie ».

Marie, qui fait partie des plus de quarante riziculteurs de Kotu, Manjai et jusqu'à Lamin dans la région de la côte ouest, cultive chaque année du riz biologique dans ces champs. La majorité d'entre eux sont des femmes. Des dizaines de récolteurs de palmistes, d'exploitants de vin de palme et d'éleveurs de porcs sont également touchés dans ces champs. La zone, située juste derrière le bureau de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) sur la Bertil Harding Highway, et derrière le Badala Park Hotel, s'étend du Calabash Night Club et des environs du Casino, sur plus d'un kilomètre de long, jusqu'au pont de Kotu, puis jusqu'au restaurant Kunta Kinteh, avant de rejoindre la route menant à la zone de Tamala Beach Resort. Il s'agit d'une piste de marche et de cyclisme, pavée de béton, avec des panneaux clairs interdisant aux véhicules à moteur d'y pénétrer.

« Cette zone compte à elle seule plus de 30 espèces d'oiseaux que l'on peut observer en une journée, simplement en se promenant. L'année dernière, une espèce rare, l'aileron d'Afrique, que l'on observe surtout en amont du fleuve Gambie, autour de Tendaba ou de l'île de Janjangbureh, a fait une rare apparition ici et des ornithologues ont afflué du Royaume-Uni et d'autres pays juste pour avoir une chance de l'observer », révèle Mr Korita.

Depuis les rizières, une passerelle en bois d'environ deux à trois mètres de long relie un sentier à ce que les ornithologues appellent une cache photographique - une source d'eau ou de nourriture pour les oiseaux à laquelle les observateurs peuvent accéder pour se camoufler et installer leur matériel d'observation en toute sérénité.

Pour Marie et d'autres femmes travaillant dans ces champs, l'agriculture est essentielle pour nourrir les familles, car elle réduira la dépendance sur le riz importé. « J'avais l'habitude de faire la lessive pour des particuliers comme revenu supplémentaire pour soutenir les enfants à l'école et leur fournir des repas. Nous priver de l'accès à ces terres va nous coûter très cher en tant que famille », a déclaré une autre femme, vêtue de ce qui ressemble à des haillons, travaillant sous le soleil de l'après-midi, tandis qu'elle arrache les mauvaises herbes des plants de riz repiqués, les mains pleines de ces mauvaises herbes.

Pour les éleveurs de porcs, la viande de porc est l'un des aliments essentiels pour les fêtes de l'Action de Grâces et de Noël. Cependant, vivant dans des communautés dominées par les musulmans, ils ont cédé à la pression des préoccupations de santé publique et ont déplacé leur élevage de porcs à la périphérie des zones résidentielles en raison de la forte odeur dégagée par les déchets excrétés par les animaux. Tout comme les rizières, les éleveurs de porcs jouent un rôle écologique important pour les oiseaux qui vivent autour de la crique.

« Les rizières nous ont offert l'espace nécessaire pour nourrir nos animaux à partir des champs afin qu'ils soient en bonne santé pour l'abattage. Nous dépendons de ces rizières pour subvenir aux besoins de nos familles et fournir des repas aux chrétiens pendant les fêtes », a déclaré un éleveur qui a requis l'anonymat. Avec l'avancement des travaux de construction, ils n'auront plus accès à ces zones, et aucun fonctionnaire du Ministère du Tourisme ou de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) n'a daigné prendre contact avec eux pour leur en informer.

Un fonctionnaire du Département des Parcs et de La Gestion de la Faune et de la Flore a déclaré que, bien qu'ils soient responsables des zones humides et des parcs classés, Kotu Creek relève de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) et est donc considéré comme une zone humide non protégée.

Le ministre du tourisme, Mr Abdoulie Jobe, a promptement répondu à notre demande et a promis que l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) fournirait les informations nécessaires. Le directeur général de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard), Mr Saihou Camara, nous a adressé une réponse le lendemain.

« Étant donné que le terrain a été attribué avant ma nomination en tant que directeur général, je ne suis absolument pas en mesure de dire si les ornithologues et les riziculteurs ont été consultés ou non avant l'attribution du terrain », a déclaré Mr Camara, qui a demandé qu'un temps supplémentaire lui soit accordé en vue de la vérification des dossiers concernant ledit terrain.

Quant à savoir si le terrain a été vendu ou non aux investisseurs malaisiens, le directeur général Camara a maintenu qu'en ce qui concerne les dossiers de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard), rien n'indique que le terrain ait été vendu.

« Le terrain a été attribué à Kaijang Holding Group Ltd (un investisseur malaisien) le 20 mai 2020 par le Conseil d'Administration de l'Office du Tourisme de la Gambie», a-t-il déclaré, notant qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore assumé ses fonctions de Directeur Général.

À la fin des années 1990, avec la création du Bureau de Tourisme de la Gambie (Gambia Tourism Authority), prédécesseur de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard), alors dirigé par Mr Habib Drammeh, l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) s'est vu accorder, par voie législative, des pouvoirs sur tous les terrains de la TDA, et ce, purement à des fins de développement touristique.

« Le terrain en question fait partie de la zone de développement touristique (TDA) et a été attribué à Kaijang Holding Group Ltd » a-t-il insisté.

Toutefois, bon nombre de ces attributions ont fait l'objet de controverses, car ce qui était initialement désigné comme des zones de développement touristique, telles que les plages, s'est maintenant étendu à des terres communautaires qui étaient détenues par les habitants depuis des générations. Le Ministre chargé des Ressources Foncières, Mr Hamat Bah, a déclaré que plusieurs attributions de terres classées et protégées seraient soumises à une commission foncière reconstituée, et ce, afin d'être évaluées et de conseiller le gouvernement.

