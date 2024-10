Madagascar: Firaisankina - Les Pro-Siteny, accusés de mercenaires politiques

Guerre ouverte entre les députés Christian Afakandro, élu à Mahajanga, et Fidèle Razara Pierre, élu dans le district d'Ambatondrazaka. Une guerre fratricide a éclaté entre les deux parlementaires élus sous les couleurs du Firaisankina. Fidèle et Afakandro se provoquent et se lancent des accusations par médias interposés. À l'origine de ce conflit, la désignation du candidat du Firaisankina dans la capitale de la Région Boeny.

Christian Afakandro a rejeté catégoriquement la candidature de Rivo Rakotovao, président national du Hery Vaovao hoan'i Madagasikara. Une candidature qui, selon lui, n'a pas obtenu l'aval des chefs de partis au sein de la plateforme de l'opposition. L'élu d'Ambatondrazaka n'apprécie pas cette prise de position, et accuse Christian Afakandro d'insubordination. Selon ses dires, l'élu de Mahajanga ne respecte pas la discipline de parti. Fidèle Razara Pierre et les Zanak'i Dada accusent Christian Afakandro et le mouvement Pro-Siteny d'être des mercenaires politiques.

Siteny Randrianasoloniaiko, Vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'opposition est, quant à lui, accusé d'avoir trahi le mouvement « Hetsika Fotsy » durant l'élection présidentielle de 2023. À l'époque, ce dernier avait mené une campagne électorale alors que les 11 candidats de l'opposition avaient convenu de boycotter le processus électoral. Pour enfoncer le clou, Fidèle Razara Pierre de marteler : « Certes, nous ne pouvons pas entamer la déchéance contre Christian Afakandro toutefois, on peut l'écarter du Firaisankina, lui et les Pro-Siteny ».

%

« Mpamadika palitao »

Face à ces attaques et ces menaces à peine voilées, Christian Afakandro a riposté en accusant, à son tour, Fidèle Razara Pierre, d'être un « Mpamadika palitao ». « Tout le monde sait que tu étais partisan du TGV et d'Andry Rajoelina. Tu as ensuite retourné ta veste au profit des Kravaty Manga et c'est là que tu as pu avoir ta radio. Et désormais tu es devenu un militant du TIM », rappelle-t-il. Il, c'est le député de Mahajanga I, qui se dit prêt à affronter Fidèle Razara Pierre sur n'importe quel terrain. « Je n'ai pas peur de toi, on peut se mesurer autour d'un débat sur n'importe quel média. On peut aussi s'affronter sur n'importe quel domaine si tu le souhaites », lance Christian Afakandro.

À travers cette déclaration, on peut constater que les deux parlementaires sont prêts à en venir aux mains. Ceci démontre en tout cas la gravité de la tension existant entre les deux hommes. Actuellement, une scission est en train de prendre de l'ampleur au sein de l'opposition. À cette allure, les candidats du Firaisankina vont affronter les urnes, fragilisés et en ordre dispersé durant les élections communales et municipales du 11 décembre prochain.