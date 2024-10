Madagascar: Maharidaza Ambolotarakely - Inauguration du barrage hydroagricole

Le barrage hydroagricole réhabilité de Maharidaza, situé dans la Commune Rurale d'Ambolotarakely, District d'Ankazobe, a été inauguré mardi dernier. Cette infrastructure aura un impact positif sur environ 250 foyers en améliorant de façon durable les rendements agricoles et les revenus des familles, tout en réduisant l'insécurité alimentaire.

Lors de son discours, Jean François Dubuisson, Représentant Résident Adjoint du PNUD à Madagascar, a déclaré : « Ce barrage symbolise notre engagement en faveur du développement durable et de la résilience des communautés rurales. En soutenant des projets comme celui-ci, nous offrons aux populations locales les outils pour s'adapter aux changements climatiques tout en favorisant une agriculture plus productive et plus résiliente. Ce projet est le fruit d'un partenariat solide et d'une collaboration réussie avec les autorités locales et nationales. » Financé à hauteur de 102 000 USD par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce projet représente une avancée majeure pour l'irrigation de 300 hectares de terres agricoles, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans la région.

Le barrage réhabilité permettra d'augmenter la productivité agricole, notamment dans la production rizicole, tout en garantissant une gestion durable des ressources en eau. En collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, cette initiative vise à améliorer les conditions de vie des familles agricoles et à renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

Des formations ont également été dispensées aux associations d'usagers pour assurer la gestion et l'entretien des infrastructures, garantissant ainsi la pérennité du projet.