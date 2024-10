Angola: Les apiculteurs bénéficient d'un soutien pour améliorer la production à Cunene

Ondjiva — Les membres des communautés apicoles des municipalités de Cuanhama et Cuvelai, province de Cunene, récemment formés aux pratiques apicoles durables, ont bénéficié de 102 ruches et d'équipements de protection, visant à assurer la production de miel dans la région.

Il s'agit d'un processus démarré en mai dernier, qui concerne 700 producteurs, dans le cadre de la stratégie agropastorale de production et de récupération de la biodiversité pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Selon le coordinateur de l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Codespa, Baptista Pedro, qui a fourni l'information à l'ANGOP, jeudi, les membres ont acquis des connaissances sur la production et la chaîne de valeur du miel et de ses dérivés, et ont reçu des combinaisons de protection, des bottes, des gants pour la récolte du miel, ainsi que des récipients pour le stocker.

Il a indiqué que le projet, en cours jusqu'à la fin de 2025, encourage les producteurs à coopérer, afin d'obtenir une meilleure production, transformer et commercialiser le miel et soutenir les familles dans la lutte contre la faim et la pauvreté.