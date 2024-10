Egypte: Entlaq et Savannah s'engagent à soutenir les entrepreneurs migrants soudanais au pays

TLDR

Le groupe de réflexion Entlaq et Savannah Innovation Labs s'associent pour soutenir les entrepreneurs soudanais migrants et réfugiés en Égypte, afin de promouvoir l'intégration socio-économique.

Les objectifs du partenariat comprennent la formalisation des entreprises dirigées par des migrants, la fourniture d'un soutien entrepreneurial et la défense des besoins des entrepreneurs migrants.

Le programme propose des ateliers, des mentorats et des services de conseil pour doter les entrepreneurs des compétences et des ressources nécessaires à leur réussite.

Le groupe de réflexion égyptien Entlaq et le laboratoire soudanais Savannah Innovation Labs ont signé un accord visant à soutenir les entrepreneurs soudanais migrants et réfugiés en Égypte.

Le partenariat offrira des formations, des incubateurs d'entreprises et des services de sensibilisation pour aider ces entrepreneurs à entrer dans l'économie formelle et à promouvoir l'intégration socio-économique.

Les principaux objectifs sont la formalisation des entreprises dirigées par des migrants, l'offre d'un soutien aux entrepreneurs et la promotion de politiques répondant aux besoins des entrepreneurs migrants. Le programme comprendra des ateliers, du mentorat et des services de conseil juridique et financier afin de doter les entrepreneurs des compétences et des ressources nécessaires pour prospérer.

Points clés à retenir

Le partenariat Entlaq-Savannah met en lumière l'importance croissante accordée à l'entrepreneuriat inclusif en Égypte et vise à renforcer les capacités des entrepreneurs migrants soudanais par le biais d'un soutien ciblé. En formalisant les entreprises et en offrant des conseils stratégiques, l'initiative vise à stimuler la croissance économique et l'intégration sociale.