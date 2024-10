Algérie: Pillage des ressources du Sahara occidental - La CJUE statue en faveur du Front Polisario et rejette les recours du Conseil et de la Commission de l'UE

Luxembourg — La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué vendredi en faveur du Front Polisario en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne (UE) et en approuvant l'annulation des accords signés entre le Maroc et l'Union européenne étendus au Sahara occidental occupé.

En septembre 2021, le Tribunal de l'Union européenne avait prononcé l'annulation des deux accords de pêche et d'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au Sahara Occidental occupé, affirmant qu'ils ont été conclus en violation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara Occidental. Les Conseil et Commission européens avaient introduit un recours en appel devant la CJUE en décembre de la même année.

Dans une déclaration à l'APS, le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir a indiqué que la décision de la CJUE constitue "une grande victoire" pour la cause sahraouie dans sa bataille juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui.