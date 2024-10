Tunisie: Campagne oléicole à Zarzis - La récolte s'annonce bonne

Zarzis a changé de forme. Du bleu maritime en été au paysage verdoyant en automne. En effet, à part quelques touristes et des marins-pêcheurs, le littoral est vide. En revanche, les alentours de la ville connaissent une activité qui augmente d'un jour à l'autre. C'est que la campagne oléicole pointe à l'horizon et les préparatifs vont bon train.

Zarzis étant déjà la capitale de l'olivier au Sud-Est. Le nombre des arbres bénis dans cette presqu'île dépasse un million et demi qui s'étendent sur plus de six mille hectares. La récolte de l'huile jaune s'annonce bonne cette saison. Elle est estimée à 74.000 t d'olives, à Zarzis, dépassant ainsi les délégations de Médenine-Sud, Sidi Makhlouf, Ben Guerdane et Djerba du gouvernorat de Médenine.

62 huileries prêtes à l'action

Cette quantité va être extraite et transformée en huile sur place, dans 62 huileries entre modernes et traditionnelles qui semblent, désormais, prêtes à l'action. Alors que le coup d'envoi de la récolte est prévu entre la fin du mois d'octobre et début de novembre. Tout dépendra de la pluie, nous dit-on. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, en plus des membres de la famille et de certains demandeurs d'emploi qui viennent de l'intérieur du pays, des centaines d'Africains subsahariens peuvent résoudre le problème. Ils ont déjà pris place, comme d'habitude, dans les oliveraies où ils passent la nuit et sont prêts pour la cueillette.