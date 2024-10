11 films pour cette édition (contre 14 l'année dernière), entre autres le film d'ouverture «Monsieur Aznavour», un biopic réalisé par Grand corps malade et Mehdi Idir qui retrace l'ascension du chanteur de La Bohème à partir des années 1950 et le film de clôture «Cesaria Évora : la Diva aux pieds nus» de la Portugaise Anna Sofia, un documentaire qui brosse le portrait intime de celle qui a inscrit le Cap-Vert sur la carte du monde.

La 5e édition du festival « Vues sur les Arts » se tient du 16 au 20 octobre 2024 à l'Agora La Marsa et à l'Agora Djerba. La manifestation dont la vocation première est de célébrer les arts par le cinéma, réserve à chaque fois à son public des fictions et autres documentaires qui font de l'art le sujet principal de leur existence et qui sont soigneusement sélectionnés par le fondateur Mohamed Ali Okbi et le directeur artistique Tarek Ben Chaâbane.

«Cette année, il sera question de biopics, de films documentaires ou de fictions sur la musique, la danse, la littérature, la poésie, l'art culinaire et les arts visuels dont deux documentaires tunisiens sur les deux peintres Hédi Turki et Aly Aissa», a dévoilé Okbi lors d'une conférence de presse qui a été tenue mercredi dernier à L'Agora La Marsa.

11 films pour cette édition (contre 14 l'année dernière), entre autres le film d'ouverture «Monsieur Aznavour», un biopic réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui retrace l'ascension du chanteur de La Bohème à partir des années 1950 et le film de clôture «Cesaria Évora : la Diva aux pieds nus» de la Portugaise Anna Sofia, un documentaire qui brosse le portrait intime de celle qui a inscrit le Cap-Vert sur la carte du monde.

On célèbrera la photographie à travers un biopic sur l'incroyable parcours de Lee Millar, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Réalisé par Ellen Kuras, le film réunit à l'écran Kate Winslet qui joue le rôle de la célèbre photographe, Andy Samberg et Alexander Skarsgard.

Il sera question de mode aussi avec le film «McQueen» de Peter Ettedgui qui pose un regard personnel sur la vie, la carrière et le talent hors du commun de l'enfant terrible de la mode, Alexander McQueen. Une icône d'ascendance modeste qui a brillé comme une étoile filante. De bonne bouffe sur fond d'histoire d'amour avec «La passion de Dodin bouffant» de Tran Anh Hung, Une épopée librement inspirée du roman «La vie et la passion» de Dodin Bouffant, publié par Marcel Rouff en 1924.

Au programme également, «Léo, la fabuleuse histoire de Léonardo De Vinci» de Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon, un film d'animation (Stop motion) qui raconte les dernières années de la vie de Léonard de Vinci et «Pauvres créatures» de Yorgos Lanthimos qui est une adaptation du roman éponyme écrit par Alasdair Gray et publié en 1992.

Les documentaires tunisiens «L'homme abstrait» de Rami Jarboui et «L'homme qui est devenu musée» de Marwen Trabelsi (2022) figurent dans la section dédiée à la peinture. Le premier rend hommage au peintre tunisien Hédi Turki (1922-2019) et le deuxième retrace la vie de Aly Issa, homme solitaire et artiste multidisciplinaire, décédé en décembre 2019 à l'âge de 83 ans.

Tarek Ben Chaâbane a expliqué le choix un peu limité des productions tunisiennes par le manque de films biographiques sur les personnalités qui ont marqué la mémoire collective dont des artistes et les intellectuels. Il a annoncé, dans ce sens, l'ambition du festival de lancer des ateliers pour les étudiants de cinéma autour de l'écriture pour ce genre de création.

Comme à chaque édition, cette année, une exposition d'arts visuels accompagne le festival, avec quatre artistes tunisiens qui proposent des oeuvres autour du concept philosophique de Gaston Bachelard, à savoir les quatre principes de l'homme, correspondants aux quatre éléments : «L'eau, l'air, le feu et la terre.»

Une master-class intitulée «L'art du documentaire», destinée aux étudiants des écoles de cinéma, sera organisée avec le concours de Jean Michel Djian, auteur-réalisateur de films documentaires, nous renseigne encore Tarek Ben Chaâbane. On y abordera le processus de l'écriture et son évolution pour devenir une oeuvre cinématographique, en prenant comme corpus le court métrage de Djian «Edgar Morin, journal d'une vie».

Quatre porteurs de projets participeront cette année à la 3e résidence d'écriture scénaristique «Courts Entre 2 Rives», organisé en collaboration avec l'association corse Copmed et consacrée aux courts métrages. L'idée étant de développer une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée, pour favoriser l'émergence de jeunes talents du 7e art, et les coproductions internationales.

Les quatre lauréats de cette année sont : Marwen Trabes Casting pour un Kamikaze» (Tunisie), Mario Pirot «Rue longue» (Corse), Siham Barlach «La minute de Silence» (Maroc), Thomas Barba «Oltre l'Orizzonte» (Italie). «Un Pitch,devant un jury, composé d'éminentes personnalités, leur donnera l'occasion de défendre leurs projets. Deux réalisateurs seront alors choisis après délibération, dont l'un sera le lauréat 2024», note le directeur du festival.

«Courts Entre 2 Rives», qui se tiendra du 18 au 20 octobre, prendra fin avec la remise du prix France Télévision au lauréat au cours de la cérémonie de clôture du festival prévue le dimanche 20 octobre à la salle de l'Agora Marsa.

Le programme des projections :

Mercredi 16 octobre 2024

20h30: «Monsieur Aznavour» de Mehdi Idir et Grand Corps Malade (2 heures 13mn, 2024, France)

Jeudi 17 octobre 2024

19h00 : «L'homme abstrait» de Ramzi Jarboui (documentaire, 1heure10mn, 2022, Tunisie)

20h30 : «Pauvres créatures» de Yorgos Lanthimos (2h21mn, 2024, Iralande, Royaume-Unis, Etats-Unis)

Vendredi 18 octobre 2024

19h00 : «L'Homme qui est devenu musée» de Marwen Trabelsi (Documentaire, 1heure6mn, 2022, Tunisie)

20h30 : «La passion de Dodin Bouffant» de Tran Anh Hung (2heures16mn, 2023, France, Belgique)

Samedi 19 octobre 2024

15h00: « Léo : Le fabuleux destin de Leonard De Vinci» de Jim Capobianco (film d'animation, 1heure37, 2024, France, Irlande, Etats-Unis)

17h00 : «La jeune fille et le paysan» de DK Welchman (film d'animation, 1h55, 2024, Lituanie, Serbie, Pologne)

19h00 : «Yannick» de Quentin Dupieux (1heure7mn, 2023, France)

20h30 : «Lee Miller» d'Ellen Kuras (1heure57mn, 2024, Royaume-Uni)

Dimanche 20 octobre 2024

17h00 : «Mcqueen» de Peter Ettedgui (1h51, 2019, Royaume-Uni)

20h00 : «Cesaria Evora: la diva aux pieds nus» d'Ana Sofia Fonseca (documentaire, 1heure35mn, 2023)