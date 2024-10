Tunisie: Ligue 1 / Championnat national (4e journée) - CA et OB, le mano à mano continue !

Le CA confirme son réalisme et l'emporte devant une accrocheuse ESZ. L'OB émerveille avec une victoire sur le fil. L'EST se fait piéger, alors que l'Etoile sombre encore.

La 4e journée a été favorable aux Clubistes et aux Béjaois qui préservent leur statut de coleaders grâce à de précieuses victoires respectivement devant les Zarzissiens et les Omranais.

Le CA a remporté une courte mais importante victoire devant l'ESZ. Le but de la victoire a été signé Bilel Aït Malek à l'ultime minute de la période initiale (45') après un lob réussi devant Saif Charfi. Un succès si valeureux quand on sait que le CA a abordé cette rencontre avec un effectif amoindri à cause de quelques blessures. De plus, en s'imposant face aux Zarzissiens, les Clubistes ont neutralisé un adversaire direct en ce sens que l'ESZ s'est déplacée à Radès dans la peau de coleader.

Coleader avec le CA, l'Olympique de Béja a réussi, in extremis à remporter les trois points devant une Jeunesse Sportive d'El Omrane perspicace pendant 75 minutes avant de fléchir au moment où elle était censée fournir un petit effort et tenir bon jusqu'au bout. Pourtant, les Omranais étaient les premiers à ouvrir le score par le biais de Chiheb Zoghlami (41'). Et alors que tout allait bien pour eux, les Béjaois, beaucoup plus entreprenants, sont revenus de loin, en égalisant d'abord à la 75' via Aziz Kenani, avant que Bahaeddine Cherni ne réalise un joli exploit en doublant la mise dans le temps additionnel (90'+1).

L'EST tenue en échec

Pour le deuxième match d'affilée, le champion en titre concède le nul. En effet, les "Sang et Or" sont passés, hier, à côté de la victoire en encaissant le but d'égalisation dans le temps additionnel, alors que leurs hôtes étaient amoindris suite à l'expulsion de Haythem Mhamdi à la 84'. Une expulsion intervenue trois minutes après que Yassine Meriah a donné l'avantage à l'EST après une passe décisive sur coup franc direct de Youssef Belaili à la limite de la zone des 16 mètres. Alors que les défenseurs de Métlaoui s'attendaient à ce que Belaili adresse son habituel tir puissant et cadré, l'Algérien a servi son équipier tout juste à côté et Meriah a surpris le portier adverse (81').

Les "Sang et Or", déjà à court d'idées, n'ont pas su préserver l'avantage. Hachem Khelifa a pu égaliser pour l'ESM à la première minute du temps additionnel (90'+1).

Le CSS se rachète

Restant sur une défaite, concédée de surcroît devant un des trois promus, en l'occurrence la JSO, le CSS d'Alexandre Santos s'est racheté une conduite, hier, en remportant une nette victoire à domicile devant l'EGSG. Les Sfaxiens ont ouvert tôt le score grâce au penalty transformé par Rubin Hebaj (13'). Quelques minutes après, Pedro Sa a doublé la mise (36').

Bref, le CSS a réglé l'affaire en une mi-temps en sachant préserver son ascendant en seconde période de jeu face à une formation gafsienne toujours à la recherche de ses repères. L'USM se place en haut du tableau après une laborieuse victoire devant une USBG à bout de souffle.

Et au Bardo, Youssouf Oumarou a été encore une fois décisif en signant le but de la victoire devant le CAB à la 81'.