Tunisie: ASS-ESS (0-0) - L'Etoile rate le coche

L'ESS a buté sur un solide bloc Capbonais.

Ligue 1 - 4e journée. Stade de soliman. AS Soliman-ESS (0-0). Arbitrage de Sadok Selmi assisté de Jamel Dorai et Abdesslam Chourabi. Quatrième arbitre : Ridha Chouihi. Assesseur des arbitres : Mourad Achour.ASS : Amor Belgacem, Aziz Ben Mohamed, Firas Ghouma, Hamza Mabrouk, Amanallah Mejhed, Montassar Triki, Ghassen Maatougui, André Da Silva, Mariano Bruguel, Mannoubi Haddad, Foning Roche.ESS : Ali Jemal, Slah Ghedamsi, Nassim Hnid, Houssem Dagdoug (Cherif Camara), Houssem Ben Ali, Mokhles Chouchene, Walid Karoui (Wassim Chihi), Oussema Abid, Fedi Ben Choug, Raki Aouani (Nizar Chmichi), Firas Chawat (Mohamed Konaté).

Avec trois points au compteur uniquement, l'Etoile s'est produite hier au Cap Bon avec la ferme intention de poursuivre sa remontée au classement après un début de parcours timoré où elle a accusé le coup d'entrée à l'Olympico à la réception de l'OB avant de perdre de nouveau à Monastir. Aujourd'hui, après avoir battu l'UST lors de la 3e journée, l'ESS entend en faire de même contre l'ASS.

Sur ce, si l'ASS n'a pas été servie par le calendrier du début de parcours avec un déplacement à Métlaoui, un sérieux examen face à l'EST et une expédition à Bizerte où les Capbonais ont arraché le point du nul, l'occasion est actuellement propice de monter en régime, contre il est vrai, un gros morceau sur le papier, l'Etoile Sportive du Sahel.

Attaque contre défense

Passons à présent au déroulé et aux faits saillants de la rencontre. Match fermé lors du premier quart d'heure avec peu d'espaces, une Etoile qui s'installe cependant, mais des Capbonnais qui repoussent, dès que les Etoilés approchent de leurs 30 mètres. Jeu direct la plupart du temps et cantonné au milieu du terrain pour l'ESS. Bref, on attendait encore que la situation se décante de part et d'autre. Vers le quart d'heure de jeu, l'Etoile domine toujours mais ni Chawat à la 14' (seul face au gardien de Soliman), ni encore Aouani à la 17' ne débloqueront le score.

22', à l'entrée des 18 mètres, Oussama Abid tergiverse au lieu de servir Ben Choug. Domination stérile de l'ESS, mais sans conséquence jusqu'à la mi-temps avec beaucoup d'inefficacité, notamment Chawat. De retour de pause, c'est le même scénario qui se profile. L'ESS fonce et l'ASS encaisse sans pour autant rompre. Au fil des minutes, Soliman prend confiance et gère désormais un vis-à-vis qui ne trouvera finalement pas la faille. Parité frustrante au final pour l'Etoile, alors que Soliman a bataillé dur pour tenir le point du nul. Très bon à prendre.