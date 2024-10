Tunisie: Arrêt sur image - Drame en sursis !

En Tunisie, de nombreux bâtiments en ruine constituent une menace croissante, ayant déjà causé des dégâts matériels considérables et même entraîné la mort d'une personne, comme c'était le cas, la semaine dernière, à Sfax.

Dans ce même contexte et au même lieu et précisément à l'avenue Farhat-Hached, au coeur de la ville, à proximité de plusieurs commerces, un bâtiment risque de s'effondrer à tout instant. Malgré la gravité de la situation, aucun responsable n'a pris l'initiative d'agir pour prévenir un éventuel drame. Chaque seconde qui passe rapproche un peu plus d'une catastrophe potentielle.

Il est incompréhensible que ces structures dangereuses soient laissées à l'abandon, sans intervention ni contrôle. Les autorités devraient non seulement surveiller l'état de ces bâtiments, mais aussi exiger que leurs propriétaires entreprennent les réparations nécessaires. Si ces derniers ne s'y conformaient pas, les autorités devraient alors prendre la décision de démolir ces édifices, avant qu'une tragédie ne survienne. L'inaction prolongée met en péril la sécurité des citoyens, et cela ne peut plus durer.

Nous lançons un appel pressant aux autorités compétentes, afin qu'elles interviennent immédiatement pour éviter une nouvelle tragédie. Il est urgent de sécuriser les lieux et de protéger la vie des citoyens. De plus, il semblerait que le propriétaire du bâtiment, loin de prendre conscience du danger, a permis que ce lieu devienne un espace de débauche et un foyer pour la prolifération de rats et de reptiles et d'odeurs nauséabondes empestant le milieu. La situation est critique, et chaque instant d'inaction accroît le risque d'une catastrophe humaine, matérielle et sanitaire !