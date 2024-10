Tunisie: Mausolée Torbet El Bey - Un monument d'histoire

Témoin de l'histoire de la dynastie et de toute l'époque allant de 1705 à 1957, Torbet El Bey a été conçu comme une sépulture familiale. Le bâtiment est considéré comme la dernière demeure des membres d'une famille qui a régné en Tunisie durant deux siècles et demi.

Torbet El Bey est un mausolée situé au sud-ouest de la médina de Tunis.

Le bâtiment a été construit sous le règne de Ali Bey (1759-1782). Il est coiffé de dômes dont les principaux sont recouverts de tuiles vertes en forme d'écailles qui dominent les façades ornées à intervalles réguliers de pilastre et d'entablement en pierres claires. Ils correspondent aux différentes chambres funéraires qui abritent les tombes des souverains et de leurs épouses ainsi que celles d'un certain nombre de leurs ministres et de leurs serviteurs.

Réouverture officielle du mausolée Torbet El Bey : 24 février 2023

Ce monument historique était fermé depuis onze ans. Des travaux de restauration, d'un coût global de 120.000 dinars, ont été engagés en vue de faire de ce monument de sépulture emblématique de notre histoire un édifice accessible au large public.

Témoin de l'histoire de la dynastie husseinite et de toute l'époque beylicale allant de 1705 à 1957 (25 juillet 1957 : date de la proclamation de la République), Torbet El Bey a été conçue comme une sépulture familiale où on trouve notamment de nombreuses tombes de princes et princesses husseïnites.

L'édifice comprend plusieurs salles :

- Celle des pachas où on trouve les tombes des beys régnants

- Celle des femmes et des princesses

- Celle des princes héritiers

- Celle des ministres et grands serviteurs des souverains.

Classé monument historique, le mausolée Torbet El Bey a été restauré à maintes reprises et transformé en musée.

Les souverains inhumés au mausolée

La quasi-totalité des beys régnants étaient inhumés à Torbet El Bey, à l'exception de

- Mohamed Errachid (1756-1759 qui fut enterré à Torbet Sidi Kacem Esbabti).

- La tête de Houssine Ben Ali, le bey fondateur (1705-1735), fut aussi ensevelie dans Torbet Sidi Kacem (le reste du corps ou dépouille) de ce bey fut enterré a priori à Kairouan

- Ahmed bey II (1929-1942) a été le dernier bey de trône enterré au mausolée Torbet El Bey

- Moncef bey repose à Torbet Haydar du Djallaz (Tunis) et Lamine bey à Sidi Abdelaziz-La Marsa.

Source : Les beys de Tunis de Mokhtar Bey