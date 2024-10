Gabon: Oyem - Du matériel didactique aux établissements secondaires et primaires

C'est au total 2500 kits qu'ont bénéficié les établissements secondaires et primaires des cinq cantons du département du Woleu dont le donateur n'est autre que Charles Mba, Ministre des Comptes publics et fils de la localité.

L'école étant l'une des priorités du Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, beaucoup s'accordent avec lui sur cet aspect. "Je m'inscris dans la vision du pays, celle de la restauration également, je m'inscris dans les instructions du Chef de l'Etat". C'est en ces termes pleins de sagesse que le ministre Charles Mba a fait savoir à l'endroit des bénéficiaires des kits et ce, à chaque étape programmée durant le déroulement de cette caravane de distribution du matériel didactique ; débutée dans les cinq cantons du département du Woleu, jusqu'à la boucle finale organisée au Palais Omnisport Bongo Ondimba (POBO), en présence du Gouverneur Jules Djeki.

Au Palais Omnisport Bongo Ondimba (POBO), la Cérémonie de distribution du matériel didactique a été accueillie avec joie et pleine d'émotion par les responsables des établissements, aussi bien secondaires que primaires qui se sont déplacés en masse pour recevoir à mains propres, ces kits du donateur Charles Mba dont la solidarité à un sens. Du porte-parole des primaires, au Directeur de la zone académique du Woleu-Ntem/Ogooué-Ivindo, les deux ont convergé dans un point commun, celui de remercier Charles Mba de sa clairvoyance pour booster le système éducatif dans la localité en cette période de rentrée scolaire 2024 - 2025.

La réception dudit matériel didactique de troisième génération permettra d'améliorer les conditions de travail de ces établissements et dans leur mode de fonctionnement. Quant aux bénéficiaires, ils comptent faire bon usage et espérer recevoir plus important dans l'avenir. Le porte parole des primaires n'a pas manqué de souligner le manque de considération des écoles rurales qui étaient jusqu'à ce jour oubliées dans le rang des bénéficiaires des dons, ce fut une première.

Ces kits sont composés d'un compteur, d'un ordinateur et des consommables, d'un onduleur, des rames de papiers, des boites de craie... Charles Mba l'homme de "mimboane", n'est pas à sa première en matière d'éducation : sortie de la première promotion Tic, construction d'un Centre Multisectoriel à Ebeigne, distribution des kits ... Pour lui, l'école est la base de tout et invite les uns et aux autres à l'initiation à l'informatique.