Maroc: Khémisset - Dar Taliba de la commune de Sidi Abderrazak traduit l'engagement ferme de l'INDH dans la lutte contre le décrochage scolaire

Dar Talib et Taliba (Maison de l'étudiant et de l'étudiante), située dans la commune de Sidi Abderrazak relevant de la province de Khémisset, traduit l'engagement ferme de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la promotion de la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire, notamment dans le milieu rural.

Bénéficiant à 56 élèves de sexe masculin et 24 de sexe féminin, cet établissement assure l'hébergement, la restauration, les soins médicaux, l'accompagnement social, l'accompagnement éducatif pour lutter contre le décrochage scolaire et soutenir les élèves issus de familles nécessiteuses et éloignées des établissements scolaires.

Cette structure, répartie en deux pavillons distincts pour les garçons et les filles, dispose de toutes les dépendances nécessaires pour assurer l'accompagnement et la prise en charge des élèves, notamment des dortoirs, une cuisine, un espace de lecture dédié au soutien scolaire, deux réfectoires, ainsi que des locaux administratifs.

"Dar Taliba constitue mon deuxième foyer. Grâce au soutien de cet établissement, j'ai pu poursuivre ma scolarité dans des conditions de confort et de sécurité", a confié Dounia Raoui, une élève bénéficiaire.

Dans une déclaration à la MAP, elle a ajouté que cet endroit lui offre la sécurité et la stabilité nécessaires, ce qui permet de favoriser la pleine concentration sur ses cours et la réalisation de ses objectifs scolaires.

Pour sa part, Azzeddine Al Korchi, un autre bénéficiaire, a déclaré que "Dar Talib lui a permis de satisfaire tous ses besoins, y compris un logement, de la nourriture et des espaces pour les activités scolaires, notant que cet espace lui a offert l'opportunité de se focaliser davantage sur ses cours et d'améliorer ses résultats scolaires.

"Sans Dar Talib, il m'aurait été très difficile de poursuivre ma scolarité. Depuis mon installation au sein de cet établissement, je n'ai plus à me soucier des trajets quotidiens ou de la recherche d'un endroit approprié pour suivre des cours", a-t-il enchaîné.

L'INDH dans la province de Khémisset accorde une grande importance au secteur de l'éducation, à travers l'axe relatif à l'appui scolaire et l'intensification des efforts visant à réduire la déperdition scolaire dans les zones rurales.

À cet effet, 30 dar Talib et Taliba ont été créées et équipées, dont 28 offrent des services d'hébergement, de restauration, de soutien scolaire et d'animation au profit de 1.291 bénéficiaires filles et 366 garçons dans la province, tandis que deux établissements (Dar Taliba d'Ezzhiliga et Dar Taliba d'Ain Johra - Sidi Boukhalkhal), sont encore en cours d'équipement.

L'INDH a alloué une aide financière annuelle à chaque Dar Talib et Dar Taliba de la province et a doté ces établissements d'équipements électroniques tels que des ordinateurs, ainsi que des matelas, des lits, des tables, des chaises et des couvertures, outre l'équipement des cuisines de réfrigérateurs et de machines à laver, afin d'assurer des services d'hébergement de qualité pour les bénéficiaires.

Il a également été programmé de doter 26 Dar Talib et Taliba de kits solaires photovoltaïques et de chauffe-eaux, pour un coût de 4 millions de dirhams.