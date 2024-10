Congo-Brazzaville: XIXe Sommet de la Francophonie - La création, l'innovation et l'entrepreneuriat en français au coeur de l'évènement

Le 19e sommet de la Francophonie débutera ce vendredi 4 octobre à Villers-Cotterêts (Aisne), cité internationale de la langue française et se clôturera le samedi 5 octobre à Paris.

Pour la première fois depuis trente-trois ans, la France accueille le sommet de la Francophonie. Les festivités vont se dérouler entre deux villes : Villers-Cotterêts et Paris. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. L'objectif de ce sommet est de célébrer la langue française. Le sommet vise à veiller au bon fonctionnement et au développement de la Francophonie à travers le monde. Ayant lieu tous les deux ans, le thème de cette année est « Créer, innover et entreprendre en français ».

La création, l'innovation et l'entrepreneuriat au cœur du XIXe Sommet de la francophonie

Le français, cinquième langue la plus parlée dans le monde avec 321 millions de locuteurs, ne se limite plus à être un simple moyen de communication. C'est une langue d'influence, d'affaires et de création. Et la francophonie, un espace de coopération multilatérale. C'est sous ces couleurs que s'inscrira la 19e édition. Les sujets abordés lors de ce Sommet, tels que « Les défis du citoyen francophone à l'ère numérique », entreront en résonance avec les problématiques contemporaines, tournées vers l'avenir.

%

Grâce à la participation active de jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs issus de la société civile, cet événement offre une occasion pour les nouvelles générations francophones de se réapproprier la langue française dans toute sa richesse et diversité. L'objectif est de transformer cet espace francophone en un véritable terrain d'opportunités et de solidarités, et de faire également de ce lien communautaire un vecteur de création et d'innovation, tant sur le plan économique que culturel et technologique.

Des événements en l'honneur de la Francophonie en prélude au Sommet

Du 2 au 6 octobre 2024, « Refaire le monde, le Festival de la francophonie », se déploie à la Gaîté Lyrique : une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous et gratuite : exposition, concerts, conférences et débats, spectacles, humour, rencontres littéraires, projections de films, ateliers... Mais également à Villers-Cotterêts et dans toute la France. Le président français, Emmanuel Macron accueillera dès demain les chefs d'État et de gouvernement invités ainsi que la secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

Constituant une plateforme de dialogue privilégiée à travers les cinq continents, le XIXe Sommet de la Francophonie, dit « Sommet de Villers-Cotterêts », revêt une dimension diplomatique, économique et culturelle majeure pour les États participants. Pour la France, cet événement est l'un des moments forts de l'année 2024, aux côtés du 80e anniversaire des Débarquements en Normandie et en Provence, des Jeux olympiques et paralympiques et de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.