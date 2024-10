Angola: La 5ème Conférence du pétrole et du gaz promeut le dialogue pour la mise en oeuvre des projets

Luanda — Le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Alexandre Barroso, a estimé aujourd'hui, à Luanda, que la Vème Conférence du pétrole et du gaz est une opportunité de dialogue pour attirer les investissements privés et la mise en oeuvre de plusieurs projets.

S'adressant à la presse, en marge de l'événement susmentionné, qui s'est terminé jeudi, il a reconnu qu'il s'agissait d'une excellente opportunité, mais aussi d'un catalyseur pour la compréhension mutuelle des banques et des entreprises.

José Alexandre Barroso a déclaré que le Gouvernement angolais favoriserait le dialogue afin que les entreprises et les institutions financières puissent s'asseoir à la même table de discussion, pour que les conditions créées soient couronnées de succès.

Toujours sur cette voie, il a déclaré qu'il y avait des difficultés à mettre pleinement en oeuvre le contenu local, même si certaines entreprises prennent déjà des mesures sûres pour valoriser le personnel angolais à travers les stages professionnels et leur intégration.

"L'intégration des jeunes dans l'industrie pétrolière est un effort conjoint du Gouvernement, des sociétés d'exploitation et des prestataires de services, c'est-à-dire un ensemble d'actions interconnectées qui conduiront à la maximisation du personnel jeune", a-t-il souligné.

Sous le thème "Innovation et durabilité dans le secteur énergétique de l'Angola", cette deuxième journée de conférence s'est poursuivie avec des discussions techniques axées sur des domaines tels que la finance, les investissements et le partage des connaissances industrielles.

L'événement comprenait des conférences et des panels penchés sur des sujets tels que « Naviguer vers l'avenir : les femmes dirigeant l'évolution du pétrole et du gaz en Angola » et « Autonomiser les talents angolais : Stratégies de contenu local pour libérer le capital humain ».

L'événement a réuni plus de 200 participants, dont des hommes d'affaires, des investisseurs et des experts de 45 pays et 68 entreprises.