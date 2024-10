Afrique: Le Sommet Afrique/Amériques s'engage en faveur du développement du tourisme

Luanda — Les dirigeants du tourisme d'Afrique et des Amériques, dont le ministre angolais Márcio Daniel, se sont engagés à travailler ensemble pour faire du secteur du tourisme un pilier du développement collectif durable et inclusif sur les deux continents, a appris vendredi l'Angop.

L'engagement est contenu dans la « Déclaration de Punta Cana », signée jeudi, lors du Sommet du leadership au tourisme des deux régions, qui se déroule dans la ville de Punta Cana, en République dominicaine, avec deux cents participants, selon une note de l'Ambassade d'Angola à Cuba.

La déclaration a été adoptée à l'issue de la première réunion conjointe des commissions régionales du tourisme des Nations Unies pour l'Afrique et les Amériques, après deux jours de dialogue sur les questions clés de l'éducation et de l'investissement dans ce secteur.

Toujours comme signe clair de la coopération Sud-Sud, les ministres, universitaires et dirigeants de l'industrie touristique de 27 pays, dont 12 d'Afrique et 15 d'Amérique, ont établi un ensemble d'engagements communs pour le développement du secteur en tant que moteur de développement inclusif.

Le gouvernant angolais participe aujourd'hui au panel de haut niveau du sommet, intitulé "Formation en tourisme : Construire un avenir meilleur, aujourd'hui".

Au cours de l'événement, Márcio Daniel va présenter la stratégie de l'Angola pour la formation du personnel du secteur et le plan de développement touristique de l'économie, un processus déjà en cours d'exécution, dans le cadre du Plan National de Promotion du Tourisme (PLANATUR).

Les ministres, universitaires, experts et acteurs industriels des deux régions discutent des défis, des opportunités d'investissement, des pratiques durables, du tourisme accessible, de l'innovation, de la culture, de l'histoire et des opportunités de croissance mutuelle entre les deux continents.

Le sommet reconnaît les liens historiques entre les deux régions, ainsi que leurs cultures uniques et complémentaires, et sert de plate-forme historique pour renforcer la coopération, en capitalisant l'innovation, l'éducation, l'investissement et les industries créatives pour le développement du tourisme.

L'événement, qui se déroule jusqu'à samedi, offre également une structure unique pour établir des liens et construire des ponts entre l'Afrique et les Amériques, créer des partenariats interrégionaux stratégiques et promouvoir des projets de coopération Sud-Sud, au bénéfice du secteur du tourisme dans les deux régions.

La délégation angolaise présente à l'événement, dirigée par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, comprend également l'ambassadrice d'Angola à Cuba et non-résidente en République Dominicaine, Maria Cândida Teixeira, des techniciens du ministère et des employés de la mission diplomatique à La Havane.