Angola: La 5e Conférence Pétrole et Gaz impacte le secteur de l'énergie - Secrétaire d'État

Luanda — Le secrétaire d'État au du Pétrole et du Gaz, José Alexandre Barroso, a réaffirmé jeudi, à Luanda, l'importance de la Ve Conférence sur le pétrole et le gaz, car elle dynamise divers domaines économiques et ouvre de nouvelles opportunités d'affaires pour le secteur énergétique en Angola.

Intervenant à la clôture de l'événement susmentionné, organisé entre le 2 et le 3 octobre, Alexandre Barroso a souligné que la conférence a permis de mettre en valeur les conditions de marché favorables créées par l'Exécutif angolais, rendant le secteur énergétique national plus attractif et compétitif.

Selon le secrétaire d'État, l'événement a été une plateforme de discussion sur les modalités d'investissement dans le secteur, avec la participation d'entreprises nationales et étrangères à des débats et des panels.

Il a toutefois reconnu qu'il y avait encore des défis à surmonter dans le secteur, mais a assuré que des efforts étaient déployés pour que les entreprises nationales se sentent de plus en plus intégrées dans cette importante industrie.

Sous le thème "Innovation et durabilité dans le secteur énergétique de l'Angola", la conférence a abordé des sujets pertinents tels que "Naviguer vers l'avenir : les femmes à la tête de l'évolution du pétrole et du gaz en Angola" et "Autonomiser les talents angolais : stratégies de contenu local pour libérer les ressources humaines". Capital."

L'événement a réuni plus de 200 participants, parmi lesquels des hommes d'affaires, des investisseurs et des experts de 45 pays et 68 entreprises, constituant une étape importante pour le secteur énergétique du pays.