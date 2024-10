Angola: Au premier trimestre 2024, le PIB augmente de 4,6%

Luanda — Le Produit Intérieur Brut (PIB) a enregistré une croissance estimée de 4,6% au cours des premier et 4,1% au deuxième trimestre de cette année, selon le Rapport sur le Bilan d'Exécution du Plan National de Développement 2023-2027, en référence au I Semestre 2024, examiné, ce jeudi, par le Conseil des ministres.

Selon le communiqué final de la séance, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, le Conseil des ministres a également constaté que l'augmentation continue de la production alimentaire nationale a influencé le ralentissement du taux de variation mensuel de l'indice national des prix à la consommation.

Selon le rapport, la mise en oeuvre des actions menées au cours du 1er semestre de l'année 2024 a permis d'atteindre quantitativement et qualitativement les résultats des secteurs les plus variés, avec l'accent sur les domaines sociaux, la promotion de la production nationale, les infrastructures, la construction et des travaux publics.

Observatoire du genre

Également au cours de cette session, cet organe a examiné le projet de décret présidentiel qui crée l'Observatoire angolais du genre, une plateforme numérique conçue pour recueillir et rendre disponible l'information permettant de subventionner la formulation et la mise en oeuvre de politiques publiques en faveur des femmes.

%

Elle vise également à suivre les indicateurs d'inégalité entre les sexes et les droits des femmes, dans le but de répondre aux engagements nationaux et internationaux assumés par le pays.

Politique étrangère

Par ailleurs, le Conseil des ministres a évalué le Protocole de la SADC sur l'Emploi et le Travail, le Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Angola et le Ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de la République Populaire de Chine, dans le domaine agricole.

L'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le gouvernement angolais et celui du Nicaragua, ainsi que l'Accord entre le gouvernement de l'Angola et celui de la République du Nicaragua sur l'exemption mutuelle de visa pour les citoyens nationaux porteurs de passeports diplomatiques, de service et d'officiels, ont également été analysés.

L'accord entre les gouvernements de l'Angola et du Panama portant sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service, ainsi que le mémorandum d'entente entre le ministère angolais de la Santé et Toyota Tsusho Corporation, ont également été appréciés.

Le Mémorandum d'entente entre le gouvernement de l'Angola et de la République de Serbie portant sur la coopération dans le domaine du sport et le Mémorandum d'entente entre l'Institut national de recherche et de prévention des accidents de transport (INIPAT) de la République d'Angola et la Direction d'enquêtes des accidents d'avion et les incitations (DIAIA) en Namibie ont également retenu l'attention des participants.

Le Conseil des Ministres est l'Organe Collégial qui assiste le Président de la République, en tant que Détenteur du Pouvoir Exécutif, dans la formulation et la conduite de la politique générale et de l'Administration Publique du pays.

Les sessions ordinaires ont lieu la dernière semaine de chaque mois, tandis que les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du Président de la République.